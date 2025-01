NAC Breda denkt aan Ghanees voor wie Hoefkens ooit 9 miljoen euro neerlegde

NAC Breda denkt volgens bronnen rondom de club aan het aantrekken van Kamal Sowah. Dit weet Voetbal International donderdag te melden. De linksbenige rechtsbuiten is is transfervrij op te halen, daar Club Brugge het aflopende contract met Sowah in goed overleg heeft ontbonden. De vleugelaanvaller werd in 2021 voor negen miljoen euro naar Brugge gehaald.

Carl Hoefkens, de huidige hoofdtrainer van NAC, werkte tussen 2018 en 2022 als jeugdtrainer, talentmanager en uiteindelijk hoofdtrainer bij Club Brugge. De Belgische coach zorgde bijna vier jaar geleden voor de komst van Sowah naar het Jan Breydelstadion.

Een doorslaand succes werd het avontuur van Sowah in Brugge bepaald niet. De 25-jarige buitenspeler kwam in de afgelopen jaren tot slechts 53 duels, waarin hij tweemaal scoorde en vijf assists liet noteren.

Sowah is geen onbekende in de Nederlandse voetbalwereld. In de tweede helft van het seizoen 2021/22 kwam de vleugelaaanvaller namelijk op huurbasis uit voor AZ. Brugge verhuurde Sowah daarnaast aan Standard Luik, dat vorig seizoen enkele maanden over de Ghanees kon beschikken. Hoefkens was op dat moment de hoofdtrainer in Luik.

Brugge koos er in 2021 voor om miljoenen neer te leggen voor Sowah na een succesvolle verhuurperiode bij OH Leuven. Op dat moment stond de Afrikaanse flankspeler onder contract bij Leicester City.

Hoefkens is in ieder geval zeer gecharmeerd van Sowah, die voor een extra optie op de flank moet zorgen. Aanvoerder Jan van den Bergh kent de clubloze vleugelaanvaller van hun gezamenlijke periode bij OH Leuven.

NAC is overigens niet de enige club met interesse voor Sowah, zo benadrukt Voetbal International. Hoefkens haalde eerder deze transferperiode Kostas Lamprou, Maxime Busí en Sydney van Hooijdonk naar het Rat Verlegh Stadion.