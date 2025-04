NAC Breda bereidt zich voor op confrontatie met Wouter Goes: 'Neem donderdag een krabpaal mee'

Wouter Goes was na de verloren bekerfinale met AZ onderwerp van gesprek. Volgens velen kon zijn gedrag, voornamelijk tijdens de strafschoppenserie, niet door de beugel. Boy Kemper, die donderdag met NAC Breda tegenover AZ staat, heeft daar wel een oplossing voor, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International.

De linksback van NAC geeft in gesprek met Joost Blaauwhof aan ook te hebben gekeken naar de bekerfinale. “Ik heb uit enthousiasme staan schreeuwen bij die treffer van Mats Deijl. Nee, niet uit wrok”, aldus Kemper, die in de eerdere ontmoeting met AZ betrokken raakte bij een opstootje.

“Dat hoort erbij, je zoekt een bepaalde grens op. Dat deed AZ, maar ik ben zelf ook geen heilig boontje toch?” Goes kreeg er na afloop toen al flink van langs van Kemper, die onder de schrammen zat door de AZ-verdediger. Daar heeft hij richting donderdag wel een oplossing voor.

“Ik kan wel een krabpaal mee de bus in nemen. Zetten ze die bij AZ langs het veld”, lacht hij. “Zolang niemand optreedt tegen dit soort dingen, heeft hij het volste recht om het te doen. De vorige keer had ik drie dagen later de korsten op mijn armen staan. Knijpen, krassen. Misschien vindt hij het wel lekker ofzo, is het een fetisj.”

Kemper verwacht, ondanks de vermoeidheid bij AZ, een hele lastige wedstrijd in Alkmaar. NAC staat met nog vijf wedstrijden te gaan zeven punten voor op Willem II, dat zestiende staat. Kemper rekent zich nog lang niet rijk.

“Voor mij is het pas klaar, als ik op de laatste speeldag zie dat we aftrappen met vier punten voorsprong. Want dat heeft nog geen enkele ploeg nooit behaald in één wedstrijd, toch? Vier punten. Eigenlijk ben ik de Francesco Farioli van Breda”, grapt hij.

“Wat kan ik er mee winnen om te zeggen dat we er met 34 punten zijn? Laten zien dat ik stoer ben? Dat ik het durf te roepen? Ik snap Farioli wel, dat hij niet wil zeggen dat Ajax kampioen wordt. Je legt jezelf onnodige druk op. Dat kan alleen maar tegen je keren.”