Naast Wijndal en Tahirovic hoopt Ajax nog twee aankopen snel te lozen

Ajax wendt alle mogelijkheden aan om de nodige financiële ruimte te creëren om de selectie van Francesco Farioli van kwaliteit te voorzien. Uitgaande transfers zijn daarbij noodzakelijk.

Ajax probeert deze zomer een linkervleugelspeler aan te trekken om zo een concurrent voor Mika Godts in huis te halen. De jonge Belgische vleugelaanvaller is eigenlijk de enige in de selectie die op die plek uit de voeten kan.

Bij zijn afwezigheid, of in het roulatiebeleid van Farioli, speelt ook Chuba Akpom geregeld vanuit die positie, maar een traditionele buitenspeler is hij allesbehalve. Zodoende zet Ajax in op de komst van de Spanjaard Raúl Moro.

De Amsterdammers hopen met Real Valladolid tot een akkoord te komen over de (uiteindelijk) definitieve komst van de vleugelaanvaller. Alex Kroes, technisch directeur, wordt echter tegengewerkt door de financiële mogelijkheden van de club.

Uitgaande transfers zouden de td wat speelruimte geven, maar ook die blijken lastig. "Nog meer kopzorgen heeft Kroes echter over de uitgaande transfers", schrijft Mike Verweij dan ook in een analyse namens De Telegraaf.

Eerder werden de namen van Benjamin Tahirovic en Owen Wijndal al genoemd als het ging om verkopen, maar zij zijn niet de enige waarvan Ajax hooopt dat zij snel vertrekken.

"Wijndal, Tahirovic, Branco van den Boomen en eventueel Chuba Akpom mogen vertrekken, maar Ajax wil het liefst verkopen", weet Verweij, die een probleem aanstipt. "Tot dusver zijn er alleen clubs die willen huren. En dus bedenkt Kroes allerlei constructies, zoals met een (verplichte) optie tot koop of zelfs een verhuur voor meerdere seizoenen."