Na Matteo Dams mist ook cruciale speler volgende Champions League-duel PSV

PSV kent dinsdagavond in Frankrijk een moeilijke Champions League-wedstrijd. De Eindhovenaren vergaten zich te belonen in de eerste helft en kregen vlak voor rust (1-0) de deksel op de neus tegen Stade Brest, waarna ook nog twee spelers die op scherp stonden een gele kaart pakten.

In de eerste helft vergreep Matteo Dams zich. De jonge Belg probeerde een foutieve aanname te herstellen maar maakte daarbij een overtreding. De linksback ging op de bon en mist daarom het volgende Champions League-duel van PSV.

Dat is het treffen met Rode Ster Belgrado, uit in Servië. Die wedstrijd staat op 21 januari op het programma en kan wel eens heel belangrijk worden voor PSV. Als de Eindhovenaren punten verspelen in het duel met Stade Brest, komt het op de laatste twee wedstrijden aan.

PSV zou na zes wedstrijden dan namelijk op acht punten staan. Volgens de datamodellen zou tien punten genoeg moeten zijn voor een plek bij de eerste 24, die recht geeft op een tussenronde in het miljardenbal.

In de laatste speeldag neemt PSV het op tegen Liverpool, maar eerst wacht dus het treffen met Rode Ster. Peter Bosz kan dan geen beroep doen op Dams, maar ook Malik Tillman zal niet van de partij zijn.

De Duitse Amerikaan maakte rond de middencirkel een overtreding en kreeg daarvoor ook een gele prent. PSV zal het in de Servische hoofdstad dus ook zonder de creatieve middenvelder moeten stellen.