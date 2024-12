Na Juventus aast volgende grote club op Dávid Hancko: ‘Die gozer is fantastisch goed’

Ook Napoli is geïnteresseerd in de diensten van Dávid Hancko. Dat nieuws bracht De Telegraaf afgelopen weekend naar buiten. Eerder werd de 26-jarige verdediger van Feyenoord hevig gelinkt aan Juventus. In FC Rijnmond begrijpen de analisten dat Hancko een stap wil maken.

Harry van der Laan is van mening dat het vertrek van Hancko een aderlating voor Feyenoord zou zijn. “Ik snap de interesse, want die gozer is fantastisch goed. Hij is centraal achterin en op linksback even goed.”

“Het is een sterke kerel en hij kan nog een goal maken ook. Wat dat betreft is het een van je sterkhouders”, aldus Van der Laan, die Feyenoord adviseert. “Als je ambities hebt om in de Champions League potten te breken en mee wil doen om de titel, dan is zo'n gozer essentieel voor je elftal.”

In de afgelopen maanden gaf Hancko meermaals aan dat hij openstaat voor een transfer. Bas van Noortwijk, voormalig teammanager van Feyenoord, begrijpt de Slowaakse alleskunner. “Als Juventus komt, dan kan ik me voorstellen dat een speler denkt: ik ben weg.”

Van Noortwijk denkt dat Feyenoord de gewilde Hancko wel laat vertrekken voor een ‘vrachtwagen vol geld’. Juventus zou Hancko in eerste instantie willen huren, met een verplichte optie tot koop. Feyenoord wil direct een vast bedrag zien van 35 miljoen euro voor de linkspoot, die nog tot medio 2028 vastligt in De Kuip.

Van der Laan denkt dat Hancko niet gaat muiten tijdens de winterse transferperiode. “Hancko is een speler die alleen maar beter wordt naarmate er meer aandacht voor hem is. Dat vind ik bijzonder aan hem. De meeste spelers lijden er wel een beetje onder. Al die clubs die zich ermee bemoeien...”

“Atlético Madrid kwam afgelopen zomer. Soms zie je dan dat spelers wat minder worden en in de stress raken. Bij Hancko zie je dat niet: hij wordt juist sterker, ondanks alle ontwikkelingen”, besluit Van der Laan.