Spaanse krant lovend over Eredivisie-speler: 'Een totaalvoetballer met superieure kwaliteiten'

Het Spaanse Mundo Deportivo is in een analyse lovend over Kees Smit. Het achttienjarige talent van AZ beleeft momenteel zijn doorbraak, en de sportkrant heeft torenhoge verwachtingen van hem.

Smit speelt al jaren in de jeugd van AZ, en viel enkele weken plotseling op toen hij in het eerste elftal uitblonk tegen Fenerbahçe (3-1 zege), met een goal en een assist. Afgelopen weekend maakte hij tegen Sparta Rotterdam (1-2 zege) zijn basisdebuut voor de Alkmaarders.

Ook buiten de landsgrenzen is de ontwikkeling van Smit niet onopgemerkt gebleven. De analyse van Mundo Deportivo begint met mooie woorden over de Eredivisie, die volgens de krant bekendstaat om ‘esthetiek en de ontwikkeling van talent’.

“De nieuwste naam die uit een van ’s werelds grootste talentfabrieken voortkomt, is Kees Smit”, gaat Mundo Deportivo verder. “Hij beschikt over een superieure individuele technische kwaliteit, waardoor hij opvalt in het dribbelen en het geven van lange passes. Maar daarnaast is hij fysiek in staat om duels aan te gaan met voetballers die twee keer zo oud zijn als hij.”

“Toch moet Smit nog steeds bepalen wat zijn positie is. Hij heeft laten zien dat hij veel verdedigende intelligentie heeft, maar ook een neusje voor de goal. Door zijn fysieke ontwikkeling worden zijn technische kwaliteiten op dit moment steeds beter zichtbaar.”

Volgens Mundo Deportivo is 'totaalvoetballer' Smit de grootste belofte van AZ van de afgelopen vijf jaar. “Hoewel hij nog maar één wedstrijd in de Eredivisie heeft gespeeld - de meest recente - heeft Kees Smit al laten zien dat hij veel meer speeltijd verdient bij het eerste elftal.”

Tot slot denkt de krant dat de Eredivisie een uitstekende competitie voor Smit is om aan zijn ontwikkeling te werken. “De Eredivisie bevordert de groei van talenten en is een broedplaats voor grote voetballers. Daardoor is het een zeer gunstige competitie voor Smit om zich te ontwikkelen.”