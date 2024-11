Mulder ergert zich kapot aan 'verkooppraatjes' van Francesco Farioli: 'We zijn toch niet achterlijk?'

In de studio van Ziggo Sport is er na afloop met verbazing gereageerd op het interview van Francesco Farioli na afloop van het duel tussen Real Sociedad en Ajax (2-0). Youri Mulder en Ronald de Boer konden zich bepaald niet vinden in de analyse van de Italiaan.

“Farioli vond het a very good game en a very good performance”, reageert Mulder op de lezing van de 35-jarige coach. Hij begint dan te gniffelen en ook Ronald de Boer kan zijn lach niet inhouden.

“Nee, het was heel matig”, oordeelt de oud-voetballer van Ajax. Presentator Bas van Veenendaal probeert de boel te nuanceren door te stellen dat Ajax met Mika Godts, Wout Weghorst, Davy Klaassen en Kenneth Taylor vier belangrijke krachten miste.

“Maar Bas”, countert Mulder. “Ze hebben Bertrand Traoré, Chuba Akpom, Steven Berghuis, Kian Fitz-Jim die altijd speelt, Devyne Rensch die heel goed speelde, Jordan Henderson. Dat is toch gewoon een normaal elftal?”, vraagt de analyticus zich af.

Hij krijgt bijval van De Boer. “De eerste elf waren gewoon prima. Ik denk dat Farioli meer bedoelt dat als je een van de honderd procent kansen maakt, dat het dan anders loopt en je een andere wedstrijd hebt.”

“Maar de tweede helft was gewoon heel, heel slecht”, oordeelt een van de succesvolle tweelingbroers. Dat Farioli dat niet aanhaalt, zorgt bij Mulder voor het onbegrip. “Dat is gek dat hij dat niet noemt.”

“Hij wil ons iets verkopen. We zijn toch niet achterlijk?”, klinkt het hard. “Farioli zei ook: we hebben tegen een ploeg gespeeld die van Barcelona gewonnen heeft. Nou, Real Sociedad was vandaag ook niet echt geweldig.”

“Dat is dan ook weer een verkooppraatje dat hij aan het houden is”, foetert Mulder verder. “We zijn niet achterlijk. Hij hoeft zijn spelers niet af te vallen, maar hij kan toch zeggen dat het een mindere wedstrijd was?”