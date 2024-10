Mudryk en João Félix gidsen Chelsea naar ruime Conference League-zege in Athene

Chelsea heeft donderdagavond in de Conference League kinderlijk eenvoudig afgerekend met Panathinaikos. De ploeg van manager Enzo Maresca won met liefst 1-4 in Athene, dankzij treffers van João Félix (2), Mykhaylo Mudryk en Christopher Nkunku. Mudryk was bovendien goed voor twee assists. Chelsea staat bovenaan in de Conference League met zes punten uit twee duels. Panathinaikos vergaarde tot dusver één punt.

Bij Panathinaikos kreeg Bart Schenkeveld, die in de competitie weinig van de bank komt, een kans in de basis. Hij vormde het centrum met de ervaren Tin Jedvaj. Voorin moesten onder anderen Facundo Pellistri en Azzedine Ounahi voor het gevaar zorgen. Aan de kant van Chelsea werd valse spits Christopher Nkunku geflankeerd door Pedro Neto (rechts) en Mudryk (links). Ook was er een basisplaats voor Kiernan Dewsbury-Hall, die in de Premier League amper aan speelminuten komt.

Na nog geen twee minuten spelen kwam Jedvaj dicht bij de 1-0, toen hij een voorzet op waarde schatte en richting de verre hoek kopte. Een fraaie redding van Filip Jørgensen voorkwam een Grieks feestje op de tribune. Het eerste gevaarlijke Chelsea-moment leverde direct een treffer op. Een diepe bal belandde aan de linkerkant bij Mudryk, die de bal op een presenteerblaadje gaf aan João Félix. De Portugees tikte van dichtbij binnen: 0-1.

Vlak na de theepauze wist Chelsea de marge te verdubbelen. Pedro Neto was de verdediging van Panathinaikos aan de rechterkant te snel af, keek op en plaatste de bal panklaar op het hoofd van Mudryk, die bij de tweede paal binnenknikte: 0-2.

Mochten de Griekse fans op de tribunes in het Olympisch Stadion in Athene nog hoop hebben op een resultaat, dan verdween die enkele minuten na de treffer van Mudryk. De Oekraïner speelde ook een belangrijke rol bij de 0-3, door tussen enkele spelers door handig af te leggen op Félix. De aanvallende middenvelder zag zijn getoucheerde inzet in de verre hoek verdwijnen.

Na nog geen uur spelen maakte Chelsea ook zijn vierde van de avond. De meegereisde aanhang van the Blues zagen een voorzet van Félix tegen de hand van Daniel Mancini belanden: strafschop. Nkunku ging voor zijn kans en vond de linkeronderhoek: 0-4.

Panathinaikos wist zijn eer wel te redden. Na een vlotte aanval over de rechterkant deponeerde Georgios Vagiannidis de bal bij de tweede paal, waar Pellistri simpel binnenschoof: 1-4. Chelsea komt op 7 november weer in actie in de Conference League, thuis tegen FC Noah. Panathinaikos speelt op diezelfde dag in Zweden tegen Djurgårdens IF.