Moussa Diaby scoort twee keer tegen Inter en daagt dan het publiek uit

Denzel Dumfries heeft woensdagavond zijn eerste minuten van de voorbereiding gemaakt namens Inter. De Oranje-international zag zijn ploeg in Stadio Brianteo in Monza met 2-0 verliezen van het Ittihad Club van Karim Benzema en goudhaantje Moussa Diaby.

Naast Dumfries verschenen ook Marcus Thuram en Hakan Çalhanoglu voor het eerst aan de aftrap sinds de start van de voorbereiding. De EK-gangers genoten net als de Nederlander van een uitgestelde vakantie.

Waar de 13.000 aanwezige toeschouwers wachtten op het geschut van de twee nummers 9, was het Diaby die de schijnwerpers op zich gericht kreeg. De voor 65 miljoen euro van Aston Villa overgekomen buitenspeler maakte beide treffers.

Aan de kant van Inter viel vooral het lage baltempo op, schrijft La Gazzetta dello Sport. Op het eerste kwartier na haalde de ploeg van Simone Inzaghi niet het gewenste niveau. De besluiteloosheid kwam de Nerazzurri duur te staan.

Halverwege de eerste helft had Houssem Aouar een fraaie steekpass in huis op Diaby, waarna de Fransman zijn hoofd koel hield en diagonaal afrondde: 1-0. Het betekende voor de aanvaller zijn tweede treffer in de voorbereiding.

Kort na rust verdubbelde diezelfde Diaby de score, door een rebound achter Yann Sommer te werken. Het schot dat in eerste instantie kon worden gekeerd door de Zwitserse doelman kwam van de voet van Faisel Al Ghamdi.

Trainer Laurent Blanc besloot Diaby twintig minuten voor tijd naar de kant te halen, nadat hij even daarvoor een gele kaart had gezien. Bij het verlaten van het veld werd de Fransman uitgejouwd door het publiek.

Aanleiding voor de provocatie was een langdurige woordenwisseling met de reservebank van Inter na een botsing met Alessandro Fontanarosa, waarvoor de aanvaller bestraft werd.

Diaby reageerde daarop door twee vingers in de lucht te steken, verwijzend naar zijn treffers. Uitgerekend Blanc moest zijn speler van het veld halen om verdere escalatie te voorkomen.