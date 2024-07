Mourinho troeft oude liefde AS Roma af en haalt LaLiga-spits naar Fenerbahçe

Mourinho troeft oude liefde Roma af en haalt Youssef En-Nesyri naar Fenerbahçe

Fenerbahçe is zeer dicht bij de komst van Youssef En-Nesyri, zo meldt onder meer Fabrizio Romano. De Turkse topclub wint de strijd van het eveneens geïnteresseerde AS Roma en gaat Sevilla, waar En-Nesyri nog een jaar vastligt, twintig miljoen euro exclusief bonussen opleveren.

Het was de laatste tijd niet zozeer de vraag óf En-Nesyri Sevilla zou verlaten, maar voor welke club. Fenerbahçe deed een beter bod dan Roma, maar volgens Calciomercato gaf de Marokkaanse spits de voorkeur aan Roma. De Italianen lijken echter achter het net te vissen, net als enkele eveneens geïnteresseerde Saudische clubs.

De laatste documenten tussen Sevilla en Fenerbahçe worden nu uitgewisseld, waarna En-Nesyri zal verhuizen naar Istanbul. In het Sükrü Saracoglu Stadion ligt een vierjarig contract klaar voor En-Nesyri, die ondanks zijn Serie A-wens alsnog heeft geopteerd voor een transfer naar de Süper Lig.

En-Nesyri was het afgelopen seizoen flink op schot voor Sevilla in LaLiga. De 27-jarige aanvaller maakte liefst zestien treffers in competitieverband en maakte er ook nog eens vier in andere competities, waarmee zijn seizoentotaal uitkwam op twintig stuks. In totaal maakte En-Nesyri 73 goals in 196 optredens voor de Andalusiërs.

Voor Sevilla, dat financieel zware tijden kent, komt de verkoop van zijn topschutter goed uit. Gezien zijn tot medio 2025 lopende contract vond de clubleiding dat deze zomer het juiste moment was om afscheid te nemen van En-Nesyri, die in januari 2020 overkwam van Leganés.

Voor Fenerbahçe wordt En-Nesyri alweer de zevende zomeraanwinst. Eerder maakten Cenk Tosun, Levent Mercan, Rade Krunic, Oguz Aydin en Caglar Söyüncü de (definitieve) overstap naar de nummer twee van het afgelopen Süper Lig-seizoen. Daarnaast werd Allan Saint-Maximin gehuurd.

Roma is inmiddels doorgeschakeld naar Jonathan David van Lille OSC. De komst van de Canadees is vooralsnog geen makkelijke opgave. Lille vraagt momenteel te veel geld, maar Roma is hoopvol dat David later in de transferwindow alsnog gehaald kan worden. Dat heeft alles te maken de contractsituatie van David, die nog maar een jaar vastligt in Noord-Frankrijk.

