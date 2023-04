Mourinho doet na nederlaag opmerkelijke uitspraak over tweeluik met Feyenoord

Dinsdag, 25 april 2023 om 09:40 • Wessel Antes • Laatste update: 09:45

José Mourinho heeft na de 3-1 nederlaag van AS Roma bij Atalanta een opvallende uitspraak gedaan. De zestigjarige Portugees vroeg zich na afloop van de wedstrijd in Bergamo hardop af of i Giallorossi niet beter hadden kunnen verliezen van Feyenoord in de Europa League. Mourinho denkt dat Roma mede door vermoeidheid en blessures tegen een verliespartij aan is gelopen in het Gewiss Stadium.

Door de nederlaag verloor Roma maandagavond de vierde positie in de Serie A, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. AC Milan profiteert het meest van de nederlaag van Roma en staat nu op doelsaldo boven de Romeinen. Juventus kreeg vorige week vijftien punten terug, waardoor Roma al een plaats zakte.Toch wil Mourinho zijn elftal niet afvallen. “Met onze beperkingen hebben we een goede wedstrijd gespeeld. Als ik zaterdag (de cruciale topper tegen Milan, red.) zelf moet spelen, zou ik daar geen probleem mee hebben”, aldus de spraakmakende oefenmeester tegenover Sky Italia.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mourinho kon in Bergamo niet beschikken over Rick Karsdorp, Chris Smalling en Georginio Wijnaldum, terwijl smaakmaker Paulo Dybala slechts een half uur mocht spelen. Roma had tegen Feyenoord een verlenging nodig om de Rotterdammers over twee wedstrijden met 4-2 te verslaan. Mourinho erkent dat de return een slijtageslag is geweest. “We hebben spelers die vermoeid waren na de Europa League geprobeerd te beschermen”, aldus the Special One, die vervolgens een opmerkelijke kanttekening plaatst. “Misschien was het wel handig geweest om te verliezen van Feyenoord, om fitter te zijn en door te kunnen vechten tot het einde.”

Roma speelt komende maand een tweeluik met Bayer Leverkusen. De winnaar daarvan zal eind mei aantreden in de Europa League-finale. Sevilla en Juventus vechten om de andere plaats in het slotstuk van de prestigieuze competitie. Waar Mourinho twijfelt of de overwinning van vorige week donderdag goed is geweest voor zijn selectie, had Feyenoord dolgraag de halve finale gespeeld. Het elftal van Arne Slot toonde zich zondagavond allesbehalve vermoeid en speelde FC Utrecht vlekkeloos van de mat (3-1). De koploper van de Eredivisie lijkt middels een triomfantelijke zegetocht onderweg naar de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis.