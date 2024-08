Youssoufa Moukoko ziet reserverol niet zitten en ruilt Borussia Dortmund in voor Ligue 1

Youssoufa Moukoko staat op het punt om Borussia Dortmund in te ruilen voor Olympique Marseille, zo onthult transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdag op X. De negentienjarige aanvaller met roots in Kameroen is persoonlijk akkoord met Marseille. Alleen beide clubs moeten nog tot een akkoord komen.

Moukoko ontving recentelijk aanbiedingen van vijf Europese clubs, maar kiest nu dus voor het project dat Marseille hem heeft voorgeschoteld. De Duitse tak van Sky Sports voegt zaterdag toe dat Stade Rennes, Real Betis, Real Sociedad en Southampton ook in de markt waren voor Moukoko.

De jonge Duitser, met een contract tot medio 2026 in Dortmund, maakt op huurbasis de overstap richting Zuid-Frankrijk. Tevens bedingt Marseille een optie tot koop in de huurovereenkomst voor de beoogde aanwinst die 17 keer het net wist te vinden in 76 duels in de Bundesliga.

Het exacte huurbedrag dat Marseille moet betalen, is vooralsnog niet bekend. Moukoko is in ieder geval de zoveelste aanwinst van de ambitieuze Fransen. Trainer Roberto De Zerbi verwelkomde eerder namelijk al Mason Greenwood, Ismaël Koné en Pierre-Emile Højbjerg. Daarnaast werkt de club aan de komst van Eddie Nketiah (Arsenal) en Valentín Carboni (Inter).

Weinig speeltijd

Het lijkt geen daverende verrassing dat Moukoko ondanks een doorlopend contract eieren voor zijn geld kiest. De jongeling moest afgelopen seizoen Niclas Füllkrug, die op weg is naar West Ham United, en Sébastien Haller voor zich dulden bij Dortmund. Daarnaast werd onlangs Bundesliga-topscorer Serhou Guirassy overgenomen van VfB Stuttgart.

Zaakwaarnemer Patrick Williams liet vorige week in de Duitse media optekenen dat Moukoko wil vertrekken bij Dortmund. Hij stelde tevens dat technisch directeur Sven Mislintat een 'fout begaat door Moukoko weg te doen'. "Omdat hij zo weinig speelt, ligt zijn marktwaarde laag en kan Dortmund ook niet veel verwachten."

"We hadden het allemaal graag anders gezien, maar zo is nou eenmaal de voetbalwereld. Youssoufa zit goed in zijn vel en weet wat hij wil om zijn loopbaan vooruit te helpen", aldus de belangenbehartiger van Moukoko.

