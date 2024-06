Mossou haalt na promotie NAC met oud screenshot z'n gram bij Chris Woerts

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou, die sportmarketeer Chris Woerts na de promotie van NAC Breda herinnert aan een oude voorspelling.

Na een spannende laatste wedstrijd in de Keuken Kampioen Play-Offs is NAC er zondagavond in geslaagd te promoveren naar de Eredivisie.

Het moet voor Chris Woerts als een verrassing zijn gekomen. De sportmarketeer deed in augustus 2022 de voorspelling dat NAC 'de eerstvolgende tien jaar’ niet meer zou promoveren. Sjoerd Mossou, die naast journalist van het Algemeen Dagblad ook fervent supporter van NAC is, besloot na de promotie zijn gram te halen bij Woerts.

Het had niet veel gescheeld of NAC was in 2022 in handen gekomen van de City Football Group. De speciale aandeelhouder Stichting NOAD gebruikte uiteindelijk zijn vetorecht om de overname tegen te houden.

Woerts vond het een gemiste kans, zo zei hij destijds in Koffie met Chris, een online rubriek van Vandaag Inside. “Ik denk dat ze het in Breda geweldig vinden, maar de eerst komende tien jaar gaan ze niet promoveren. Daar leg je je dan bij neer. Het is een fantastische club, hoor. Mooie sfeer, goede supporters, fantastisch.”

"Maar City Football Group had met de club de ambitie om naar de Eredivisie te gaan", vervolgde Woerts. "Er zou geld achter gezet worden. En het is eigenlijk op sentimentele gronden niet gelukt. Nu zijn vijf ondernemers eigenaar van NAC. Dat is dus voer voor onrust", aldus de sportmarketeer.

Woerts deed anderhalf jaar geleden een onjuiste voorspelling en wordt daar door Mossou nu aan herinnerd. NAC plaatste zich op doelsaldo als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie voor de play-offs. In de finale werd Excelsior over twee wedstrijden met 7-6 aan de kant gezet, waarna promotie een feit was.

Dat Mossou de screenshot van de eerdere voorspelling van Woerts op X deelde, schoot in het verkeerde keelgat bij de sportmarketeer. “Sjoerd check ff wat je zelf zei over niveau wat Arne Slot aankon… Spiegel?”, reageerde Woerts, waarna Mossou antwoordde met een lachemoji en schreef: “Beter luisteren Chrisje.”

De ‘strijdbijl’ werd vervolgens door Woerts begraven: “Gedaan! Maar goed gedaan hoor! Tijd voor champagne.”

