Mooie anekdote over piepjonge Frenkie de Jong: ‘De trainer werd helemaal gek’

Dico Koppers (32) gaat voor de tweede keer stoppen als voetballer. De voormalig Ajacied beëindigde eerder al noodgedwongen op 28-jarige leeftijd zijn profcarrière vanwege blessureleed. Hij is nu ook aan zijn laatste maanden bezig als amateurvoetballer bij zijn club Sportlust’46 uit Woerden.

Koppers heeft een mooie profcarrière achter de rug. Hij debuteerde in Ajax 1 en speelde in datzelfde seizoen twee keer in de Europa League tegen Manchester United. In totaal kwam hij tot elf duels in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Koppers (links) met Quincy Promes en Luc Castaignos in zijn tijd bij FC Twente.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De linksback speelde vervolgens bij ADO Den Haag, FC Twente, Willem II en PEC Zwolle. Bij de Blauwvingers liep hij echter een zware blessure op. “Bij een potje voetvolley scheurde ik mijn achillespees af”, vertelt hij tegenover Voetbal International.

“Daarna is het echt helemaal fout gegaan.” Tijdens zijn revalidatie op de KNVB-campus in Zeist scheurde hij opnieuw dezelfde pees af. “Toen heb ik wel de hele terugweg zitten janken. Ik dacht: hoe kan dit nou weer?” Na een lange revalidatie en een korte periode bij Almere City kwam er vervroegd een einde aan zijn profloopbaan.

Koppers speelde tijdens zijn carrière samen met meerdere spelers die later uit zouden groeien tot wereldsterren. Zo maakte hij bij Ajax van dichtbij de klasse van Jan Vertonghen en Christian Eriksen mee en zag hij bij FC Twente de geweldige instelling van Dusan Tadic.

In zijn periode bij Willem II speelde Koppers ook nog samen met een piepjonge Frenkie de Jong, die op dat moment net was aangehaakt bij het eerste elftal. Doordat de Tilburgers een moeizame seizoenstart hadden, zat de druk er destijds al flink op.

“Op de training speelden we vaak met de basis tegen de wissels, waar Frenkie in die tijd bij hoorde”, vertelt Koppers lachend. “De wissels moesten zich tijdens een tactische training voordoen als de tegenstander. Wat Frenkie deed? Hij dribbelde iedereen voorbij en scoorde. Onze trainer Jurgen Streppel werd helemaal gek en zei: ‘Frenkie, zo speelt de tegenstander toch ook niet?’ De Jong bleef dan met een glimlach rondlopen. Hij is echt een enorme liefhebber.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties