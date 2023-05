Mooi: Ten Hag geeft analist die vond dat hij ‘gebrek aan respect' had fles wijn

Donderdag, 4 mei 2023 om 21:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:59

Erik ten Hag heeft donderdagavond vrienden gemaakt bij Sky Sports. Voorafgaand aan het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion meldde de manager van Manchester United zich bij de analisten met een fles wijn voor Paul Ince. Dat had alles te maken met een voorval eind januari, toen the Red Devils het in de FA Cup opnamen tegen Reading, waar Ince toen nog manager was.

Man United won dat duel met 3-1. Ince had na dat duel graag een glas wijn gedronken met Ten Hag. Volgens de huidig Sky Sports-analist is het namelijk in Engeland gebruikelijk om na een wedstrijd nog iets te drinken met de manager van de tegenstander. “Het stelde me teleur dat niemand van de United-staf me vroeg om een glas wijn met ze te drinken”, zei Ince destijds. “Het is een gebrek aan respect. Het maakt niet uit wie de tegenstander is, of je wint, gelijkspeelt, of verliest, je nodigt de ander uit om wat te drinken. Of het nu wijn of thee is, dat maakt niet uit. Maar niemand van hun staf deed dat, dus dat was teleurstellend.”

"I owe him one" ?? Things we didn't expect to see this evening - Erik ten Hag giving Paul Ince a bottle of wine before his pre-match interview ?? pic.twitter.com/ZtmS0wGUzD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 4, 2023

Ten Hag was die woorden van Ince, die in april werd ontslagen door Reading, blijkbaar niet vergeten en overhandigde hem donderdag een fles wijn. “Ik was hem deze verschuldigd”, lichtte Ten Hag toe. Daarop reageerde Ince. “Die drinken we samen op als je de FA Cup-finale hebt gewonnen!” Die finale staat op de planning voor 3 juni, als Manchester City de tegenstander is.

Maar eerst neemt Ten Hag het donderdagavond dus op tegen Brighton, de nummer acht van de Premier League. Beide teams troffen elkaar dit seizoen al twee keer eerder: op de eerste speeldag van de competitie (1-2 Brighton) en in de halve finale van de FA Cup. Dat laatste duel won Man United: nadat er in 120 minuten niet werd gescoord, namen the Mancunians de penalty’s beter: 6-7.