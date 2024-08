Monica Geuze en transfervrije vriend James Lawrence aandachtig toeschouwer bij Eredivisie-duel

Monica Geuze en haar vriend James Lawrence zijn zaterdagavond toeschouwer bij het Eredivisie-duel tussen Almere City FC en PSV. Lawrence, elfvoudig international van Wales, is momenteel transfervrij en kan in de komende weken mogelijk nog bij een club in de Eredivisie tekenen.

Lawrence liep eerder deze zomer uit zijn contract bij het Duitse 1. FC Nürnberg, waar hij de afgelopen twee seizoenen onder contract stond. Voetbalzone wist eind vorige maand al te melden dat de centrale verdediger kon rekenen op interesse van clubs uit de Eredivisie.

De linkspoot voerde al gesprekken met Willem II en NAC Breda. Begin afgelopen seizoen kwam Lawrence bij Nürnberg tot drie optredens in de eerste vier wedstrijden, maar toen raakte hij zwaar geblesseerd.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-31T14:30:00.000Z 16:30 FC Groningen GRO

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

Sinds 2 september vorig jaar werkte de verdediger continu aan zijn herstel en in de laatste wedstrijd van het seizoen zat hij tegen Hamburger SV weer bij de wedstrijdselectie. De afgelopen maanden werkte Lawrence bij Fysiomed in Amsterdam aan zijn fitheid.

Inmiddels is de verdediger naar eigen zeggen ‘topfit’ en hij kijkt er enorm naar uit om in de Eredivisie te gaan spelen.

Voor St. Pauli kwam Lawrence onder meer uit voor RSC Anderlecht en het Slowaakse AS Trencín. Daarvoor doorliep hij een deel van de jeugdopleidingen van Ajax, RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam en Arsenal.

