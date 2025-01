Mohamed Salah is klaar met Carragher en deelt sneer uit op X

Er gaat in Engeland geen dag voorbij zonder dat de contractsituatie van de drie topspelers van Liverpool met een aflopende verbintenis op televisie besproken wordt. Mohamed Salah lijkt er inmiddels behoorlijk klaar mee.

Het is al het hele seizoen de vraag of Salah, Virgil van Dijk en Trent Alexander-Arnold hun aflopende contract bij Liverpool zullen verlengen. Bij Sky Sports wordt maandagavond een Instagram-post van Salah aangehaald. De Egyptenaar postte een foto met daarop zichzelf, Van Dijk en Alexander-Arnold zonder verdere caption.

"Wat dit betekent? Dat weet ik niet", reageert Carragher in de studio van Sky Sports. "Weet je wat ik zou zeggen? De manier waarop Virgil van Dijk zich dit seizoen presenteert als aanvoerder van Liverpool vind ik zeer waardig."

Carragher prijst Van Dijk om een aantal zaken. "Dat gaat om de manier waarop hij zich gedraagt, de manier waarop hij presteert op het veld, de manier waarop hij het team leidt, en ook de manier waarop hij gisteren tegen Manchester United was", aldus de oud-verdediger van Liverpool.

"Ik wil Van Dijk liever een pluim geven voor de manier waarop hij met de zaak omgaat dan het te hebben over Salah of Alexander-Arnold", vervolgt Carragher. "Van Dijk komt er heel waardig uit. Hij slaat de vragen af en is alleen maar bezig met het teambelang. Hij wil kampioen worden met Liverpool en hopelijk tekent hij bij."

Carragher vindt tot slot dat Salah en Alexander-Arnold een voorbeeld zouden kunnen nemen aan Van Dijk. "They could take a leaf out of his book", aldus de oud-rechtsback.

Salah reageert via X op het verhaal van Carragher. "Ik begin te denken dat je geobsedeerd bent door mij", sneert de Egyptenaar, die zijn post afsluit met een knipoog-emoji.