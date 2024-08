Moet PSV vrezen voor vertrek van nóg een steunpilaar? ‘Toptransfer niet uitgesloten’

PSV treedt zaterdagavond ‘gewoon’ met een representatief elftal aan tegen Almere City, zo meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Olivier Boscagli en Walter Benítez azen op uitgaande transfers, maar van muiterij is voorlopig nog geen sprake.

Elfrink schrijft dat trainer Peter Bosz de eenheid binnen de selectie lijkt te kunnen bewaren. Boscagli en Benítez trainden de hele week mee en het is de verwachting dat zij in de basis starten. Boscagli wil naar Brighton & Hove Albion, Benítez naar Atlético Madrid.

“Als er geen gekke dingen gebeuren bij de laatste training van vandaag of onverwachte plotwendingen zijn, kan Bosz gewoon een beroep op hen doen.”

Bosz heeft na het vertrek van Jordan Teze naar AS Monaco weinig verdedigende smaken bij PSV over om uit te kiezen. Het ligt voor de hand dat hij met dezelfde verdediging aan gaat treden als tijdens de 1-3 zege op Heracles Almelo van vorige week zaterdag: Benítez start in dat geval op doel, terwijl de defensie wordt gecompleteerd door Fredrik Oppegård, Boscagli, Ryan Flamingo en Richard Ledezma.

Schouten en Bakayoko

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Elfrink meldt verder dat technisch directeur Earnest Stewart nog rekening moet houden met een mogelijk vertrek van Jerdy Schouten. Het is volgens de clubwatcher zeker niet uitgesloten dat Paris Saint-Germain in de slotdagen van de zomerse transferwindow nog wil toeslaan.

PSV gaat waarschijnlijk hoog in de boom zitten, mocht de Franse topclub zich daadwerkelijk in Eindhoven melden. Schouten beschikt nog over een contract tot medio 2028.

Begin deze zomer leek een vertrek van Johan Bakayoko nog aanstaande. De afgelopen maanden is er echter geen enkele club geweest die voor de Belgische vleugelaanvaller heeft doorgepakt, waardoor een langer verblijf bij PSV opeens zeer reëel is. Indien hij niet vertrekt, kan hij een aanbod om zijn contract te verlengen tegemoetzien.