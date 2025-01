Moet PSV vrezen voor vertrek? Aflopend contract maakt Braziliaanse club alert

PSV lijkt haast te moeten maken met contractverlenging voor Mauro Júnior. Het Eindhovens Dagblad meldt donderdag namelijk dat een niet nader genoemde Braziliaanse club in de markt is voor de verdediger annex middenvelder. Mauro ligt tot 30 juni vast bij PSV en mag dus vanaf 1 januari met andere clubs praten over een mogelijke samenwerking.

In een eerder stadium werd al bekend dat Mauro op het lijstje staat van Corinthians, de club van voormalig PSV'ers Memphis Depay en André Ramalho. Naar nu blijkt is daar nog een andere club uit Brazilië bijgekomen.

Mauro kan ook bijtekenen bij PSV, dat een driejarig contract heeft klaarliggen. De door trainer Peter Bosz meestal als middenvelder gebruikte Braziliaan zou wel oren hebben naar een langer verblijf in Eindhoven. Handtekeningen zijn echter nog niet gezet, waardoor een zomers vertrek niet valt uit te sluiten.

PSV moet al langer rekening houden met een vertrek van Mauro, die vorig jaar zomer nog belangstelling uit Mexico genoot. Een deal kwam destijds niet van de grond, maar een halfjaar later steken de transfergeruchten weer de kop op.

Mauro is een aantrekkelijke optie, daar clubs geen transfersom hoeven over te maken naar PSV. Een riant salaris en tekengeld kunnen voor hem reden zijn om de koploper uit Eindhoven de rug toe te keren na jaren trouwe dienst.

De Braziliaan met 144 duels voor PSV achter zijn naam raakte aan het begin van dit seizoen geblesseerd. Mauro knokte zich snel terug in het elftal van Bosz en is uitgegroeid tot een vaste waarde. Afgelopen dinsdag werd hij als invaller gebruikt in de bekerthriller tegen Excelsior (5-4 winst).

Mauro heeft zich nog niet openlijk uitgelaten over zijn toekomst bij PSV. Ook vanuit het management van de middenvelder, kampioen met PSV in 2018 en 2024, zijn nog geen signalen afgegeven over een eventuele transfer.