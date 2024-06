Moet Kroes werk maken van ex-Ajacied? Publiekslieveling is transfervrij

Davy Klaassen heeft zijn laatste wedstrijd voor Inter gespeeld, zo meldt Fabrizio Romano. De Milanezen hadden de optie om het contract van de middenvelder met een jaar te verlengen, maar dat is niet gebeurd. Klaassen heeft al contact gehad met door Romano niet nader genoemde clubs. Voetbal International weet dat Como één van de geïnteresseerde clubs is.

Klaassen maakte op de slotdag van de transferzomer vorig jaar de overstap van Ajax naar Inter. De Hilversummer slaagde er echter niet in een basisplaats te veroveren en ook zijn bijdragen uit invalbeurten bleven beperkt. Klaassen kwam dit seizoen in achttien wedstrijden in actie, waarvan twee als basisspeler.

Romano meldt dat meerdere clubs al hun interesse kenbaar hebben gemaakt bij Klaassen, maar het is nog onbekend of hij een overstap naar één van die clubs ziet zitten. Romano weet wel dat Klaassen ervoor openstaat om in Italië te blijven.

Klaassen maakte van dichtbij wel groot succes mee. Inter werd met overmacht kampioen van Italië en na afloop van de kampioenswedstrijd in april tegen AC Milan werd Klaassen gevraagd naar een mogelijke rentree bij Ajax, waarvoor hij 321 wedstrijden speelde.

“Het is je club, dus dat blijf je altijd volgen", stelde hij tegenover Ziggo Sport. "Dat blijft altijd. Daley (Blind, red.) is mijn beste vriend, met hem spreek ik eigenlijk elke dag. Dan heb je het natuurlijk vaak ook over Ajax. Uiteindelijk komt het met Ajax altijd weer goed”, is de 41-voudig international hoopvol.

“Of een terugkeer naar Ajax een optie is? Vind je het erg als ik daar vanavond niet over na wil denken? Ik zie het allemaal wel. Vanavond even genieten. Of ik hier volgend jaar nog ben? Geen idee, dat zien we ook wel weer. Eerst vanavond even gas geven.”

Een langer verblijf bij Inter zit er dus niet in voor Klaassen. De 31-jarige routinier verliet Ajax ooit al eens voor Everton, om vervolgens via Werder Bremen terug te keren in de Johan Cruijff ArenA.

