Moet Ajax wakker worden? Transfervrije Anthony Martial hoort van interesse buiten Europa

Ajax gaat op korte termijn mogelijk nog werk maken van een transfervrije linksbuiten. De Amsterdammers hoopten Kamaldeen Sulemana van Southampton te huren na het vertrek van Steven Bergwijn, maar de Ghanees werd net te laat ingeschreven bij wereldbond FIFA. Mogelijk is de clubloze Anthony Martial een optie. De Fransman kan volgens Fabrizio Romano rekenen op interesse uit Brazilië van Flamengo.

Technisch directeur Alex Kroes sloot woensdag niet uit dat Ajax in de komende periode nog een transfervrije speler aantrekt, zo vertelde hij tegenover Ajax TV. De ‘td’ had op dat moment nog stiekeme hoop op de komst van Sulemana, maar moest toezien hoe die transfer niet werd goedgekeurd.

“Er zijn nog clubloze spelers, soms met heel veel talent en kwaliteit. Wij zijn er nog naar aan het kijken of daar misschien iemand bij zit. Indien het met Kamaldeen (Sulemana, red.) niet goed zou gaan, kunnen wij dat geld besteden aan een ander. Maar als we niet de juiste persoon vinden, houden we het geld op zak en doen we het met de huidige mannen die er zijn”, aldus Kroes.

Ajax heeft met de jonge Mika Godts nog slechts één echte fitte linksbuiten in de selectie rondlopen. ESPN hielp de clubleiding van de Amsterdammers een handje door elf transfervrije opties voor de linksbuitenpositie op een rij te zetten, waaronder Martial. De Franse aanvaller zit zonder club na zijn vertrek bij Manchester United.

Volgens Romano kan de 28-jarige Martial inmiddels rekenen op interesse van Flamengo. De Braziliaanse club heeft naar verluidt contact gezocht met de dertigvoudig international van Frankrijk. “Martial overweegt momenteel verschillende opties”, aldus Romano.

Hij maakte in 2015 voor liefst 60 miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Manchester United en speelde uiteindelijk 317 officiële duels in het shirt van the Red Devils. Daarin was Martial goed voor 90 treffers en 47 assists.