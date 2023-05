Misstappen van PSG geven concurrent hoop: ‘We kunnen de titel nog halen’

Maandag, 1 mei 2023 om 17:15 • Morris Visser • Laatste update: 17:17

Een belabberde reeks wedstrijden van Paris Saint-Germain heeft ertoe geleidt dat de club van trainer Christophe Galtier de concurrenten weer ziet naderen. Het gat met nummer twee Olympique Marseille is inmiddels geslonken tot slechts vijf punten. Met nog vijf wedstrijden te spelen hebben ze de titel bij Marseille dan ook nog lang niet uit het hoofd gezet.

De verliespartij van zondag in eigen huis tegen FC Lorient (1-3) betekende alweer de derde nederlaag in de afgelopen zes duels voor PSG. De sterrenploeg van Galtier is dan ook bezig aan een dramatische reeks. Na de uitschakeling in de Champions League tegen Bayern München staat inmiddels ook de competitie op het spel voor les Parisiens. Marseille heeft het gat inmiddels doen slinken naar slechts vijf punten en sinds de competitienederlaag op 26 februari, tegen uitgerekend PSG, heeft de ploeg van Igor Tudor geen wedstrijd meer verloren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Marseille neemt het vertrouwen daarom steeds meer toe. Zo vertelt ook Alexis Sánchez, die dit seizoen weer volledig is opgeleefd. De ervaren aanvalsleider hoopt op volgende misstappen van PSG. “We zijn nog maar vijf punten verwijderd van PSG. Dat is een enorme bron van motivatie. We moeten erin gaan geloven dat we de titel kunnen pakken”, aldus Sánchez tegenover Prime Video na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Auxerre (2-1). De Chileen was andermaal belangrijk en tekende voor de winnende tweede treffer. “Ik denk echt dat we het nog kunnen halen. We moeten hoop houden en als team verenigd blijven.”

Sánchez ziet dat het vertrouwen bij Marseille elke week toeneemt. “In het begin van het seizoen verspeelden we veel te makkelijk punten. Daarna groeiden we en werden we steeds beter. Inmiddels strijden we mee met PSG.” Om het kampioenschap naar het zuiden van Frankrijk te halen weet de ex-speler van onder meer Arsenal en Manchester United dat zijn ploeg nog hard aan de bak moet. “Het is heel belangrijk dat we blijven winnen. We zitten in een strijd en moeten heel geconcentreerd blijven. Dan kunnen we de mensen in Marseille zomaar nog gek maken.”