Miskoop van zes miljoen staat voor vertrek bij AZ en gaat niet mee naar Spanje

Djordje Mihailovic staat voor een vertrek bij AZ. De middenvelder gaat niet mee met de Alkmaarders op trainingskamp en krijgt de ruimte op een transfer af te ronden, zo schrijft de huidige nummer vier van de Eredivisie op X. Het is niet bekend met welke club Mihailovic in gesprek is.

Het avontuur van de 25-jarige Amerikaan bij AZ werd geen onverdeeld succes. Mihailovic tekende in de winter van 2023 in het AFAS Stadion, maar wist nooit een vaste basisplaats te veroveren.

AZ betaalde destijds een transfersom van ongeveer zes miljoen euro om Mihailovic over te nemen van CF Montréal. Sindsdien speelde hij 36 wedstrijden voor de club, waarin hij slechts twee doelpunten wist te maken en twee assists gaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dit seizoen kwam Mihailovic in acht van de zestien wedstrijden in de Eredivisie in actie. Slechts drie keer had hij een basisplaats. In de Conference League mocht de rechtspoot vier keer opdraven, waarvan één keer vanaf de aftrap.

Trainingskamp

AZ vertrok dinsdagochtend richting het Spaanse Marbella, waar het tot en met zaterdag zal verblijven. Trainer Pascal Jansen neemt 28 spelers mee op het trainingskamp.

Mathew Ryan en Yukinari Sugawara ontbreken vanwege hun deelname aan de Azië Cup, terwijl Hobie Verhulst en Sem Westerveld niet in het vliegtuig zijn gestapt vanwege blessures.

Talenten Tristan Kuijsten en Kiyani Zeggen gaan voor het eerst met de A-selectie mee op trainingskamp. Verder zijn ook beloften Dave Kwakman, Kees Smit en Jayden Addai aanwezig in Marbella. AZ sluit het trainingskamp zaterdag af met een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties