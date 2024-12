De minuut stilte voorafgaand aan de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen MVV Maastricht en Feyenoord is dinsdagavond voortijdig afgebroken door scheidsrechter Marc Nagtegaal. Dat had alles te maken met een scheldende supporter op de tribune in De Geusselt.

De minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan Frans Körver. De oud-trainer overleed op 14 december op 87-jarige leeftijd. Körver was trainer van alle Limburgse profclubs, waaronder dus MVV. De oud-keeper bezit het record voor het grootste aantal promoties als trainer naar de Eredivisie, namelijk zes keer.

Niet alle supporters in Maastricht hielden zich aan de minuut stilte. Op televisie was duidelijk te horen dat er 'kanker Rotterdam' werd geschreeuwd, waarna er rumoer op de tribune ontstond.

Nagtegaal besloot daarop om de minuut stilte af te kappen. "Dat is goed aangevoeld door de scheidsrechter", aldus ESPN-commentator Vincent Schildkamp.

"Het begon als een schitterend eerbetoon, maar er is altijd iemand die zich dan niet kan beheersen. Het respect was zeker in het eerste gedeelte van de minuut voelbaar, voor een legendarische trainer van een uitstervend ras."