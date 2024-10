Million Manhoef wil na zijn voetbalcarrière wereldkampioen boksen worden, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. De 22-jarige aanvaller is dan ook van plan om zijn voetbalschoenen vroeg aan de wilgen te hangen.

Manhoef was een van de uitblinkers bij Jong Oranje tijdens de afgelopen EK-kwalificatie. De ploeg van Michael Reiziger schreef sowieso geschiedenis deze interlandperiode. Door de 3-0 zege tegen de leeftijdsgenoten van Zweden werd deze generatie van talentvolle jeugdinternationals het eerste team dat al zijn tien kwalificatiewedstrijden winnend besloot. Met vijf doelpunten en drie assists had Manhoef daar een heel behoorlijk aandeel in.

"Ik maak straks hopelijk het EK mee", spreekt hij tegenover het AD zijn wens uit. "Ik wil dan Europees kampioen worden in Slowakije met Jong Oranje. Als dat niet het doel is, kunnen we beter thuis blijven. Ik hoop dat we dan ook de Olympische Spelen bereiken en dat ik het Nederlands elftal haal. Daarmee wereldkampioen worden, zeg ik ook geen nee tegen hoor."

Maar het zal voor Manhoef allemaal wel wat sneller en gestroomlijnder moeten lopen dan voor zijn collega's. De rappe vleugelaanvaller heeft namelijk niet een eeuwige voetbalcarrière in gedachten. "Acht tot tien jaar", plakt de 22-jarige een houdbaarheidsdatum aan zijn voetballoopbaan.

"Ik ga niet tot mijn 35ste door. Dat is te lang, want ik heb nog een andere droom die ik wil verwezenlijken." Die droom ligt dus wel in de sportwereld, maar niet in het voetbal. Net als zijn vader Melvin Manhoef wil zoonlief namelijk de bokswereld veroveren.

Waar Melvin een MMA- en kickbokskampioen is, heeft Million ambities bij het boksen. Dat heeft ook te maken met zijn huidige carrière. "Ik had tot mijn veertiende meer talent in boksen dan in voetbal", aldus de voormalig Vitesse-speler.

"Ik doe het nog wel eens in zomervakanties met mijn broer. Beetje sparren en bijhouden, ook om te kijken of ik het nog kan. Trappen kan ik niet echt meer. Door het voetballen krijg ik dan snel last van de liezen. Je weet nooit precies hoe het loopt, maar ik ben van plan om na mijn dertigste weer te gaan boksen."

Manhoef doet echter geen concessies in zijn voetballeven om zijn boksdroom na te jagen. "Ik heb keihard gewerkt om hier te komen als voetballer. Vechten is mijn andere passie en daarmee ben ik hetzelfde van plan. Keihard werken omdat ik denk dat ik daar ook heel ver in kan komen. Ik wil wereldkampioen worden. Ik geloof dat dat kan. Dan heb ik het maximale uit twee passies gehaald. Hoe mooi is dat?"