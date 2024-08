Miljoenenaankoop van Manchester City tekent een dezer dagen bij Sparta

Sparta gaat zich op zeer korte termijn versterken met een nieuwe aanvaller. De 21-jarige buitenspeler Kayky wordt komend seizoen gehuurd van Manchester City, zo melden Fabrizio Romano en Voetbal International.

De talentvolle Braziliaan is zondag al in Nederland. Dan neemt Sparta het in eigen huis op tegen Feyenoord en Kayky is als toeschouwer aanwezig.

Snel daarna zal hij een medische keuring ondergaan, alvorens hij op Het Kasteel gepresenteerd wordt. Sparta heeft in de huurovereenkomst géén optie tot koop bedongen.

Kayky is een linksbenige rechtsbuiten die tevens op de linkerflank uit de voeten kan. Hij staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Manchester City, dat hem voor tien miljoen euro overnam van Fluminense. Sindsdien speelde Kayky twee wedstrijden in het eerste elftal van the Citizens.

Sinds zijn overstap naar Engeland werd de vleugelflitser daarnaast twee keer verhuurd. Hij speelde de eerste helft van het seizoen 2022/23 voor het Portugese Paços de Ferreira en in vrijwel het gehele kalenderjaar 2023 kwam Kayky uit voor Bahia uit zijn vaderland.

Het is niet voor het eerst dat Sparta in zee gaat met een speler die uitkomt voor een club van de City Football Group. Eerder werden Koki Saito en Metinho ook al tijdelijk op Spangen gestald. Laatstgenoemde is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdamse dienst.

Bij Sparta gaat Kayky op de flanken concurreren met Camiel Neghli, Mohamed Nassoh en Shunsuke Mito.