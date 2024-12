Milan van Dongen leest live op tv appje van Bas Nijhuis voor dat direct complete verbazing opwekt

Quick Boys zorgde dinsdagavond voor een daverende stunt door op het eigen Sportpark Nieuw Zuid met 3-1 te zegevieren over Eredivisionist Fortuna Sittard in de TOTO KNVB Beker. Na afloop van het duel valt er weinig af te dingen op die uiterst knappe prestatie, al vormde de tweede Katwijkse treffer van de avond een onderwerp van discussie, waarbij met name Bas Nijhuis het moet ontgelden.

De 2-1 van Quick Boys kwam op onorthodoxe wijze tot stand. In de blessuretijd van de eerste helft nam de topamateurploeg een vrije trap rond middellijn sneller dan de Fortunezen konden reageren, waardoor er een zee van ruimte lag in de Sittardse defensie. Op aangeven van Nick Broekhuizen kon Milan Zonneveld profiteren.

Op het moment dat de vrije trap werd genomen, lag er een tweede bal in het veld. Scheidsrechter Nijhuis was er niet van op de hoogte of oordeelde dat het extra stuk leer geen belemmering vormde en dus bleef de treffer staan, tot grote verbazing en woede bij alle Fortuna-spelers.

Zoals gewoonlijk verscheen Nijhuis na afloop niet voor de camera om zijn beslissing toe te lichten. Wél had hij snel na het duel contact met ESPN-presentator Milan van Dongen, die live in de bekeruitzending van de omroep een bericht van de arbiter voorlas.

"De bal werd gewoon genomen op de plek waar dat moest", klonk de uitleg van Nijhuis. "Ik zie geen probleem. Ik ga naar boven, een drankje doen."

Kees Kwakman, als analist aanwezig in de uitzending, reageerde compleet verbaasd en kon helemaal niks met die redenatie van Nijhuis. "Twee ballen in het veld is dan dus geen probleem meer tegenwoordig", concludeerde de oud-verdediger met gevoel voor cynisme. "Dat mag dus?"

Dat de tweede Quick Boys-treffer mogelijk van dubieuze aard was, deed niks af aan de stunt van de tweededivisionist. In het tweede bedrijf kwamen de Katwijkers zelfs op 3-1 en zo werd een verdiende zege over de streep getrokken.