Mikel Arteta huurde onlangs tijdens een diner met de selectie van Arsenal een team van professionele zakkenrollers in om zijn spelers een les te leren, zo schrijft The Athletic. De manager van the Gunners deed dat om zijn spelers mee te geven dat ze altijd alert moeten zijn, zo klinkt het.

Het team van zakkenrollers had als taak om de tafels langs te gaan en telefoons en portemonnees te ‘stelen’ van de spelers. Aan het einde van het diner vroeg Arteta zijn selectie om te gaan staan en hun zakken te legen.

En inderdaad, een aantal spelers was bestolen van waardevolle spullen. De les die Arteta wilde meegeven? De spelers van Arsenal moeten altijd alert en voorbereid zijn op wat kan komen.

Deze manier van ‘innovatief denken’ is Arteta niet vreemd. De Spaanse manager wil volgens The Athletic van elke mogelijkheid gebruikmaken om zijn spelers iets te leren en hen te ontwikkelen.

The Gunners werden in het seizoen 2021/22 op de voet gevolgd door cameraploegen van Amazon, waar de documentaire All or Nothing: Arsenal uit voortkwam. In die serie was onder meer te zien hoe Arteta een geluidsinstallatie had geregeld voor de afsluitende training voor het uitduel met Liverpool.

De Spanjaard liet het lied You’ll Never Walk Alone keihard afspelen om zijn spelers voor te bereiden op de intense sfeer op Anfield. Het had geen effect: Arsenal verloor met 4-0.

Arteta staat sinds december 2019 aan het roer in het Emirates Stadium. De oud-middenvelder kwam over van Manchester City, waar hij fungeerde als de rechterhand van Pep Guardiola. The Citizens werden vorig seizoen na een spannende titelrace kampioen in de Premier League. Arsenal eindigde met twee punten minder als tweede.

