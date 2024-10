Mike Verweij: 'Zou het heel onverstandig vinden als Ajax hem meeneemt naar Feyenoord'

Volgens Mike Verweij doet Ajax er niet verstandig aan om Steven Berghuis mee te nemen naar de uitgestelde Klassieker van aanstaande woensdag, zo spreekt de journalist van De Telegraaf uit in de podcast Kick-off. Verweijvreest dat de aanwezigheid van de voormalig Feyenoorder in De Kuip als 'olie op het vuur' zal dienen.

Berghuis heeft een verleden als speler van de Rotterdammers. In de zomer van 2021 maakte de creatieve linkspoot de uiterst gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax, iets wat hem in de havenstad nog altijd allerminst in dank wordt afgenomen.

Volgens Verweij kan Francesoco Farioli zijn pupil, die terugkerende is van een slepende blessure, dan ook beter thuislaten. "Ik zou het heel onverstandig vinden als Ajax Berghuis meeneemt."

"Hij kan niet in de basis staan", weet de Ajax-watcher. "Je moet dan één ding niet doen: hem in de dug-out zetten in De Kuip. Dat is natuurlijk gewoon olie op het vuur."

"Ik denk dat het veel verstandiger is voor Berghuis om nog een paar dagen extra rust te pakken en gewoon bij Ajax - PSV op de bank te zitten en een paar minuten te maken", voorziet Verweij de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten van advies.

Valentijn Driessen kan zich vinden in de redenering van zijn collega en voegt nog een reden toe om de Ajacied thuis te laten. "Ik denk dat Berghuis er niets mee te winnen heeft. Je gaat hem alleen inzetten om iets te forceren en ik denk dat hij nog zo ver is dat hij de boel kan forceren."

"Hij heeft nu bijna twee maanden niet gespeeld. Voor hetzelfde geld raakt hij weer geblesseerd en kan hij zeker niet spelen tegen PSV. Ik had het risico dus nooit genomen", besluit Driessen het onderwerp.