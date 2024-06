Mike Verweij zeer kritisch op Ajax: ‘Dat is te bespottelijk voor woorden’

Mike Verweij vindt het ‘te bespottelijk voor woorden’ dat de spelers van Ajax de afgelopen seizoenen veel minder fit waren dan die van Feyenoord en PSV. Dat vertelt hij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf.

Bij Ajax zijn alle spelers die geen interlandverplichtingen hebben momenteel bezig aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt onder hoofdtrainer Francesco Farioli, die de opvolger is van John van ’t Schip.

Bij Kick-off komt de fitheid en vorm van de spelers van Ajax ter sprake. “Eigenlijk is het te bespottelijk voor woorden dat Ajax in de afgelopen jaren veel minder fit was dan PSV en Feyenoord”, opent Verweij zijn betoog.

“Daar begint het mee. Nou, dat is niet waar: het begint met goede voetballers, en daarna of ze fit zijn of niet. Er is gewoon maar wat gedaan. Ajax was soms twee of drie dagen in de week vrij. Spelers liepen om 13:30 alweer De Toekomst af. Dat heeft Farioli in ieder geval begrepen, dat daar verandering in moet komen. Laat hem ze maar aanpakken.”

Op de transfermarkt is Ajax nog niet heel erg actief, vooral omdat spelers eerst verkocht moeten worden voordat er weer geld beschikbaar is voor aankopen. Een speler die wel al verkocht is, is Georges Mikautadze, die voor dertien miljoen euro werd teruggehaald door FC Metz.

“Ik had gisteren even contact met mensen bij Ajax. Mikautadze is nu verkocht, en levert dertien miljoen euro op. Dat gaat rechtstreeks de kas in, en dat geld kan niet worden uitgegeven aan een vervanger. Dus er moet nu heel veel verkocht gaan worden, en dan kan Ajax pas gaan handelen op de transfermarkt”, aldus Verweij.

“En ik sprak gisteren ook iemand die hoopt dat Akpom tot begin augustus blijft, want hij zal het moeten doen in de voorronde van de Europa League.” Ajax begint die voorrondes op 25 juli, wanneer het Servische FK Vojvodina op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA.

