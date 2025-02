Mike Verweij: 'Wat de KNVB nu doet, kan natuurlijk niet. Het is gewoon competitievervalsing'

Mike Verweij is van mening dat de KNVB aan competitievervalsing doet. De clubwatcher vindt het namelijk zeer vreemd dat Ajax tussen de duels met Eintracht Frankfurt in de Europa League gewoon uitkomt in de Eredivisie, terwijl Feyenoord en AZ extra vrij krijgen voor hun wedstrijden in Europees verband.

Feyenoord treft Groningen niet meer op zaterdag 8 maart, maar op woensdag 2 april om 20:00 uur. AZ zou zondag 9 maart bezoek krijgen van RKC, dat affiche vindt na de wijziging plaats op dinsdag 1 april om 20:00 uur. PSV en Heerenveen treffen elkaar nog steeds op zaterdag 8 maart, maar dan een uur eerder. De ploegen trappen om 20:00 uur af. In verband met de wijzigingen is FC Twente - Almere City ingepland om 16:45 uur in plaats van 20:00 uur op zondag 9 maart.

Ook Ajax, dat in de Europa League moet afrekenen met Eintracht Frankfurt, legde bij de KNVB een verzoek neer. De Amsterdamse koploper wenste het uitduel met PEC Zwolle (om 14:30 uur op zondag 9 maart) te verplaatsen, maar kreeg nul op rekest. De gemeente Zwolle zag geen mogelijkheid tot het verzetten van de wedstrijd.

Verweij

''De KNVB zorgt gewoon voor competitievervalsing'', concludeert Verweij vrijdag in Kick-Off van De Telegraaf. ''Je weet hoe dat werkt. Feyenoord en AZ spelen thuis en hebben vaak heel korte lijntjes naar de lokale driehoek. Dus die duels kunnen met het grootste gemak verplaatst worden. PEC Zwolle heeft ook een kort lijntje naar de driehoek, waar wordt gezegd: 'Wij doen het lekker niet, want dan treffen we Ajax als ze net Europees hebben gespeeld'. Dat denk ik.''

''Mike is nooit van de complotten, hoor'', vult Valentijn Driessen aan met gevoel voor cynisme. ''Maar Mike, ik heb je heel iets anders horen zeggen in 2019, toen Ajax vrij moest krijgen voor de Champions League. Daar was je helemaal voor. Toen was het ook competitievervalsing richting de andere clubs. Toen vond je het terecht dat duels van Ajax uit het programma werden gehaald.''

''Je geeft clubs de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dan krijgen twee clubs het wél, en eentje niet'', countert Verweij. Driessen is het met die stelling eens. ''Dan moet je één lijn trekken. Want het is inderdaad competitievervalsing.''

''Wat de KNVB nu doet, kan natuurlijk niet'', herhaalt Verweij vervolgens nog maar eens. ''Het is negen speelronden voor het einde. Dan geef je twee clubs wél dat voordeel, en bij één is het niet mogelijk. Dan moet je zeggen dat je het bij alledrie niet doet.''

''Het is gewoon een hele gekke gang van zaken. En het lijkt er bij de KNVB wel een beetje op.... Dankzij Joey Kooij, en uitstekend ingrijpen van VAR Pol van Boekel, werd er door het hele land weer geroepen dat het de KNJB is, de vrienden van Ajax. Dan lijkt zo'n maatregel wel alsof ze bij de KNVB willen laten zien dat het juist niet zo is'', aldus Verweij.