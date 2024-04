Mike Verweij vindt toch positief punt aan Sven Mislintat: ‘Dát is wel heel knap’

Het veelbesproken KPMG-rapport over Sven Mislintat is ook onderwerp van gesprek bij De Telegraaf. In de podcast Kick-off bespreken journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen de situatie rondom de ex-directeur voetbalzaken van de Amsterdammers, tegen wie een KPMG-onderzoek liep vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Verweij is hard over Mislintat, maar weet hem ook een compliment uit te delen door te zeggen dat 'iedereen hem wel gelooft'. "Dát is heel knap van hem."

Mislintat werd vorig jaar september ontslagen, toen er onvoldoende draagvlak was voor Ajax om verder te gaan met de Duitser. Er waren toen vermoedens dat Mislintat zich schuldig zou hebben kunnen gemaakt aan belangenverstrengeling bij de komst van meerdere spelers naar Ajax.

De resultaten van het KPMG-onderzoek naar Mislintat werden eerder deze maand geopenbaard. Daaruit bleek dat er ‘geen grond voor aansprakelijkheidsstelling is’, maar dat de handelswijze van Mislintat wel 'vragen oproept'. Ajax organiseert op 21 mei een Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders, waar onder meer de uitkomst van het KPMG-onderzoek zal worden besproken.

"Een van de opvallende dingen in het KPMG-rapport vond ik ook was dat er van de twaalf aankopen, van negen geen onderliggend scoutingsrapport was", begint Verweij. "Krankzinnig dat dat in een organisatie als Ajax dan doorgedrukt wordt. En Maurice Steijn had ook nog eens een lijstje..." De voormalig trainer van Ajax, die in oktober vorig jaar werd ontslagen, had Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, Stefan de Vrij, Noa Lang, Jerdy Schouten en Isco op zijn lijstje staan. Geen van die spelers kwam naar Amsterdam.

Mislintat haalde uiteindelijk twaalf andere spelers naar de Johan Cruijff ArenA: Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Chuba Akpom, Gastón Ávila, Carlos Forbs, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei, Jakov Medic, Branco van den Boomen en Diant Ramaj. Slechts een handjevol van die spelers heeft over langere periode kunnen bewijzen een meerwaarde voor Ajax te zijn. Kostenplaatje: bijna 110 miljoen euro.

"Maar als die spelers worden gehaald voor 115 miljoen", doelt Verweij op de door Steijn gewenste spelers, "dan had je misschien wél om de tweede plek meegespeeld. En misschien zelfs wel het kampioenschap. Dus hij heeft het gewoon heel slecht gedaan." Verweij weet wel een compliment uit te delen aan Mislintat. "Dát is wel heel knap van Mislintat. Hij kan iets zeggen en iedereen gelooft hem."

"Hij zei ook dat hij de 6-0 van Feyenoord tegen Ajax heeft gezien, maar hij zei: 'Dat waren niet mijn spelers. Mijn spelers werden niet opgesteld.' Valentijn heeft het gisteren even nagekeken. Er stonden er drie in de basis en er vielen er nog twee in. Dus dat waren er gewoon vijf van de twaalf." Mannsverk, Tahirovic en Gaaei startten in De Kuip, Akpom en Van den Boomen vielen in.

"Deze man is gewoon slim genoeg om zich niet eraan te branden dat hij strafrechtelijk over de schreef gaat. Maar hij heeft gewoon spelers gekocht... Als ik morgen zeg dat ik een tweedehands auto voor een half miljoen koop, zegt iedereen ook: 'Het is niet strafbaar.' Maar het is wel knettergek. Wat hij heeft gedaan is absurd. Tahirovic 2,7 miljoen waard, voor 8.5 gekocht. Dan kun je niks strafbaar gedaan hebben, maar dan heb je je club wel een hele slechte dienst bewezen."

'Confrontatie'

Eerder op de dag werd bekend dat-journalisten Jeroen Holtrop en Marius Maurits clashten met Mislintat, die geen zin had in een interview met het dagblad. “Dit is privé hier, het is heel irritant wat jullie doen. KPMG gaf de antwoorden. Ik ben niet geïnteresseerd in een interview. Waarom zou ik? Het legt zich vanzelf uit.” Mislintat verklaarde verder dat hij naar zijn mening geen reputatieschade heeft opgelopen. “Er is niks mis met mijn reputatie. De enige die mijn reputatie kapot heeft gemaakt, is een van jouw collega's.”