Mike Verweij verbaasd door onderhandelingen van Feyenoord met Brighton & Hove Albion over transfer van Mats Wieffer

Mike Verweij en Valentijn Driessen vinden het gek dat Feyenoord er niet voor gekozen heeft om Liverpool en Brighton & Hove Albion tegen elkaar te laten opbieden wat betreft Mats Wieffer. De 24-jarige middenvelder is hard op weg naar the Seagulls, maar de De Telegraaf meldde donderdag dat ook the Reds op het laatste moment nog interesse toonden. Feyenoord en Wieffer hadden echter al een (mondeling) akkoord met Brighton.

“Op het laatste moment kwam via het kamp van Wieffer zelf, en niet via Feyenoord, Liverpool nog in de bocht”, schreef Feyenoord-watcher Marcel van der Kraan donderdag. “Arne Slot was de afgelopen twee jaar een grote fan van de speler. Wieffer is echter mondeling al akkoord over de voorwaarden om de komende jaren voor the Seagulls uit te komen.”

Feyenoord en Brighton hebben ook overeenstemming bereikt over een transfersom van dertig miljoen euro exclusief ‘aanzienlijke bonussen’. Ook heeft Dennis te Kloese een doorverkooppercentage bedongen. Verweij en Driessen denken dat Feyenoord er meer uit had kunnen halen als het nog even gewacht had, zo klinkt het in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Waarom heeft Feyenoord niet gewacht?”, vraagt Verweij zich hardop af. “Wilde Wieffer daar niet heen, naar zijn oude trainer Slot? Het voordeel dat Ajax had bij Lisandro Martínez, was dat zowel Arsenal als Manchester United zich voor hem meldde. Toen schoot die prijs naar de zestig miljoen euro. Dat is over het algemeen geen bedrag wat voor Feyenoorders wordt betaald, want dat is ‘de Ajax-bonus’.”

“Als twee Premier League-clubs tegen elkaar gaan opbieden, dan hoef je alleen maar achterover te leunen en je hand op te houden als Nederlandse club. Het verbaast me wel dat Feyenoord daar niet aan mee gedaan heeft.” Driessen sluit zich daarbij aan. De chef voetbal denkt echter dat het misschien ook met de voorkeur van Wieffer te maken heeft. “Het zal ook die jongen geweest zijn, natuurlijk.”

“Dat hij toch graag naar Brighton wil en dat misschien als tussenstap ziet voor een latere transfer naar Liverpool. Net zoals Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk dat hebben gedaan. Misschien voelt hij zichzelf nog niet goed genoeg voor die top in Engeland”, aldus Driessen.

De journalist verplaatst zich even in Wieffer. “Ik zou ook langer gewacht hebben en één niveautje hoger willen dan Brighton. Ze zijn afgelopen seizoen als elfde geëindigd in de Premier League. Aan de andere kant is het misschien de uitdaging om met die club hogerop te komen, maar ik denk dat dat een moeilijk verhaal wordt.” Wieffer tekent vrijdag een vijfjarig contract bij Brighton, aldus Van der Kraan.

