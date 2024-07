Mike Verweij richt pijlen op ‘verongelijkte kleuter’ in het Nederlands elftal, die weigert de pers te woord te staan

Xavi Simons heeft na afloop van de halve finale tussen Nederland en Engeland (1-2) niet gesproken met de Nederlandse pers, zo beweert Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist noemt Simons een ‘verongelijkte kleuter’, die een voorbeeld mag nemen aan Memphis Depay.

Een enigszins getergde Verweij voorziet de 21-jarige middenvelder van een duidelijk advies. “Ik denk dat het heel verstandig is als Simons eens goed met Memphis Depay gaat praten.”

“Memphis Depay had aan het begin ook een hele moeizame relatie met de pers en voelde zich altijd verongelijkt. Vanavond (woensdag, red.) was Xavi Simons dezelfde verongelijkte kleuter. Hij wilde met iedereen praten in de mixed zone, behalve met de Nederlandse pers”, aldus Verweij.

De journalist weet ook waarom Simons niet met het Nederlandse journaille wilde praten in Dortmund. “Kennelijk is er op televisie een keer iets over hem geroepen. Toen hij wegliep en de persvoorlichter tegen hem zei dat de Nederlands pers hem nog wilde spreken, zei hij dat zij hem kapot hebben gemaakt.”

Collega journalist Valentijn Driessen begrijpt er niets van. “Hij moet vooral naar zichzelf kijken, want hij heeft dit toernooi ook niet geleverd. Misschien dachten we na die goal tegen Engeland dat hij er doorheen zou zijn, maar de rest van de wedstrijd hebben we hem ook niet gezien. Hij moet snel volwassen worden.”

Verweij heeft zich ook tijdens de wedstrijd geërgerd aan Simons. “Hij maakte hele vervelend gebaartjes naar Reijnders op een gegeven moment. Een wegwerpgebaar naar zijn eigen ploeggenoot! Dat gaat je een keer tegenwerken...”

Wonderbaarlijke afstandspoeier

gaf Simons woensdag een 7 voor zijn optreden tegen Engeland. “Simons schoot Oranje met een wonderbaarlijke afstandspoeier op voorsprong in de beginfase. Een geweldige manier om je eerste doelpunt op een EK te maken. Daarna had Simons het lastig, net als de rest van de Oranje-spelers.

“Na rust kon Simons zich weer vaker met de aanvallen van Nederland bemoeien en hij kreeg nog een grote kans in de slotfase. Zijn schot miste echter kracht, waardoor Pickford kon vangen”, aldus redacteur Rian Rosendaal.





Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!