Mike Verweij pakt blunderende arbiter in TOTO KNVB Beker kort na afloop keihard aan

Voor NEC eindigde het avontuur in de TOTO KNVB Beker woensdag in de tweede ronde. De Nijmegenaren verloren na de verlenging met 1-0 van Heracles Almelo. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is de bekernederlaag van NEC de schuld van scheidsrechter Allard Lindhout.

''Lindhout knikkert NEC uit de beker'', schrijft Verweij na afloop van de bekerontmoeting in Almelo op X. Er is op sociale media sowieso veel kritiek op Lindhout, die NEC verzuimde een strafschop te geven. ''Lindhout weer in topvorm'', zo klinkt het cynisch.

Verslaggever Sander Janssen, die Heracles en NEC volgt voor Voetbal International, is glashelder op X. ''Heracles mag hier heel blij zijn dat er geen VAR is in deze bekerronde, anders was de bal op de stip gegaan voor NEC. Overtreding op Sontje Hansen wordt niet gezien door scheidsrechter Lindhout.''

''Beelden nog even teruggekeken: honderd procent strafschop. Maar Lindhout, die erbovenop stond, ziet het niet'', zo voegt de clubwatcher daar later aan toe.

Heracles slaagde er na een slaapverwekkende bekerwedstrijd tegen NEC in om de volgende ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi te bereiken. Beide teams creëerden in 120 minuten voetbal nauwelijks een kans, maar één goede voorzet in minuut 117 bleek genoeg voor de beslissing.

De 117de minuut was net gaan lopen toen invaller Sem Scheperman (22) plots zijn hoofd zette tegen een fraaie voorzet van Brian de Keersmaecker. Van Gassel, die zo weinig te doen had gehad deze wedstrijd, twijfelde over het al dan niet uitkomen en die twijfel werd hem fataal: 1-0.

NEC verlaat het bekertoernooi dus vroegtijdig, terwijl Heracles nog minstens één wedstrijd tegoed heeft. De ploeg van trainer Erwin van de Looi weet vrijdag wie de tegenstander is in de achtste finale, want dan vindt de loting plaats.