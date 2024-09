Mike Verweij komt meteen met spijkerhard oordeel over bij Ajax vertrekkende Susan Lenderink

Mike Verweij heeft meteen na de bekendmaking van het vertrek van Susan Lenderink, financieel directeur van Ajax, spijkerharde conclusies getrokken. Volgens de journalist van De Telegraaf is Lenderink en niemand anders verantwoordelijk voor de financiële situatie van de Amsterdammers.

Lenderink trad op 1 juli 2019 als financieel directeur bij Ajax aan. “Zij kwam toen in een gespreid bedje terecht”, aldus Verweij. Ajax draaide zowel sportief als financieel uitstekend door de uitzonderlijke prestaties in de Champions League. In 2022 was de nettowinst zelfs 76 miljoen euro.

Hoe anders is de situatie twee jaar later. “Hoewel het beslist niet Lenderink alleen is aan te rekenen dat Ajax na het gedwongen vertrek van Overmars in recordtijd op het financiële ravijn afstevende, is zij en niemand anders verantwoordelijk voor de financiële situatie”, zo luidt de bikkelharde conclusie van Verweij.

“Zij had op de rem moeten trappen toen Overmars’ tijdelijke vervanger Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar veel te veel geld uitgaven aan veelal niet-Ajax-waardige spelers.”

“Maar echt fout ging het toen Lenderink spookrijder Sven Mislintat zijn gang liet gaan met in totaal 59 jaar aan miljoenencontracten voor twaalf spelers, van wie bijna iedereen zelf niet had kunnen dromen ooit voor Ajax te spelen en dat ook uitsprak”, vervolgt hij zijn tirade.

Verweij stelt dat de positie van Lenderink bij Ajax absoluut onhoudbaar werd op de laatste Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). “Morrende leden roepen al weken om het vertrek van Lenderink en intern werd duidelijk dat haar positie onhoudbaar was. Het wordt haar ontzettend kwalijk genomen dat zij op de laatste AVA op heel gerichte vragen antwoordde dat de club er financieel goed voor stond.”

“Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, besloot haar de eer aan zichzelf te laten houden”, besluit Verweij. “Anders was Lenderink net als voormalig RvC-voorzitter Pier Eringa, algemeen directeur ad-interim Jan van Halst, Chief Sports Officer Maurits Hendriks en directeur voetbalzaken Mislintat met pek en veren de ArenA uitgegaan.”