Mike Verweij komt met duidelijkheid over toekomst RvC-voorzitter Michael van Praag bij Ajax

Ajax is er na zes maanden nog altijd niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen te vinden, weet journalist Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher van de Amsterdammers blijft de 77-jarige Michael van Praag daardoor voorlopig aan als president-commissaris.

Verweij baseert zich op bronnen rondom de Raad van Commissarissen en bestuursraad van Ajax. Vrijdagmiddag publiceert de Amsterdamse recordkampioen de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die op 16 december zal plaatsvinden.

Verweij weet een deel van de inhoud al. “De huidige RvC zou de bestuursraad van de vereniging Ajax – met 73 procent van de aandelen de grootaandeelhouder van de NV Ajax – donderdag officieel hebben laten weten dat er nog geen nieuwe voorzitter wordt voorgedragen.”

Volgens Verweij is die uitkomst in twee opzichten opmerkelijk. De ervaren Van Praag gaf in november 2023 nog aan slechts tijdelijk te willen fungeren in zijn huidige rol als president-commissaris. Hij hoopte snel een vervanger te kunnen inwerken.

Daarnaast noemt Verweij een ander punt. “Ten tweede is zijn aanblijven opvallend, omdat er met bedrijfseconoom Diederik Karsten een ras-bestuurder voorhanden is, die voor grote bedrijven als Pepsi Cola, KPN, Telefonica en Liberty Global werkte en de droomkandidaat is van de leden van Ajax.”

Verweij komt ook met een naam die Van Praag niet gaat opvolgen. “Van Praag en commissaris Leo van Wijk voerden een gesprek met onder anderen Jeroen Hoencamp, die tot 1 mei 2024 CEO van Vodafone/Ziggo was.”

“Gezien alle weerstand tegen zijn mogelijke benoeming – mede doordat hij tegen de contractverlenging van Ziggo als hoofdsponsor van Ajax was – zei Hoencamp recent niet beschikbaar te zijn”, aldus Verweij.