Mike Verweij is kritisch: ‘Ronald Koeman heeft hem echt te makkelijk afgeserveerd’

Mike Verweij is van mening dat bondscoach Ronald Koeman de deur voor Steven Bergwijn bij het Nederlands elftal te snel heeft dichtgegooid. Dat vertelt de journalist in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Koeman gaf vorige maand aan dat ‘het boek bij Oranje in principe dicht is’ voor Bergwijn vanwege zijn transfer naar het Saudi-Arabische Ittihad Club.

Maandag komt in de podcast van De Telegraaf de rechtsbuitenpositie van het Nederlands elftal ter sprake. Koeman probeerde het de afgelopen maanden al met onder meer Bergwijn, Donyell Malen, Jeremie Frimpong en Xavi Simons op die positie, maar geen van allen wist echt te overtuigen.

“Malen doet het goed als invaller, maar als hij eenmaal in de basis staat, speelt hij vaak weinig klaar”, is Valentijn Driessen van mening. “Dat was ook bij het EK natuurlijk, en nu weer. Dat blijft een probleemgeval, om die positie op een goede manier in te vullen.”

“En ik zie voor de rest ook niet heel veel alternatieven langskomen voor de komende twee of drie jaar om die positie te bezetten. Dus dat is afwachten, en dat blijft inderdaad een beetje de achilleshiel van het Nederlands elftal. Aan de andere kant: als Simons deze vrijheid krijgt, mag je verwachten dat hij het iets beter gaat invullen dan hij tot dusver heeft gedaan.”

Verweij is van mening van Koeman Bergwijn te makkelijk heeft afgeserveerd, zo geeft hij aan. “Koeman had natuurlijk heel makkelijk kunnen zeggen: ‘Ga naar Saudi-Arabië, doe je best, en in principe kom je niet meer in m’n plannen voor, maar als je het heel erg goed doet of de nood is aan de man bij het Nederlands elftal, ga ik je toch oproepen.’ Ik vind dat hij hem nu echt te makkelijk heeft afgeserveerd”, aldus Verweij.

Driessen lijkt zich wel te kunnen vinden in de mening van zijn collega. “Het lijkt nu eigenlijk ook een beetje een persoonlijke zaak. Hij had hem eigenlijk al afgeserveerd voordat hij hem gesproken had.”

“Als je naar andere landen kijkt, zie je dat jongens van heel veel ploegen gewoon in Saudi-Arabië spelen. In Kroatië heb je er een paar lopen, Spanje, Portugal… Dus in feite moet je gewoon spelers beoordelen onafhankelijk van de competitie waarin ze spelen. Maar ik ben het wel met hem eens dat die competitie veel minder voorstelt”, besluit Driessen.