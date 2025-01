Mike Verweij geniet: 'Hij is behoorlijk op de deur aan het kloppen bij bondscoach Ronald Koeman'

Mike Verweij is benieuwd wat het goede seizoen van Justin Kluivert bij AFC Bournemouth voor invloed heeft op zijn rol bij het Nederlands elftal. De 25-jarige geboren Zaandammer was afgelopen weekend opnieuw van grote waarde voor zijn ploeg, met een hattrick.

Kluivert staat in Nederland vooral bekend als vleugelspeler, maar speelt bij Bournemouth momenteel als aanvallende middenvelder. En dat doet hij uitstekend.

Tegen Newcastle United (1-4 zege) afgelopen weekend maakte hij een hattrick. Dat was hem eind november ook al gelukt, toen hij drie penalty’s benutte tegen Wolverhampton Wanderers (2-4 zege). In totaal was Kluivert dit seizoen in 23 officiële duels voor Bournemouth goed voor 11 goals en 4 assists.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf komt het uitstekende seizoen van Kluivert ook ter sprake. Valentijn Driessen maakt een vergelijking tussen hem en Noa Lang.

“Als je Kluivert afzet tegen Noa Lang...”, begint Driessen. “Kluivert is overal geweest, en soms is het wel gelukt, en soms niet. Nu zit hij dan bij een club waar er volledig vertrouwen is in z’n kwaliteiten. En daar komt veel uit.”

“Maar die hoor je nooit. Hij maakt geen plaatjes, hij doet niet raar… Dat is gewoon een prof geworden, zoals je graag een prof wil zien.”

Verweij is vooral benieuwd wat het goede seizoen van Kluivert voor invloed heeft op zijn rol bij Oranje. “Ik ben benieuwd wat Ronald Koeman met hem gaat doen. Die heeft hem er vorige keer wel bijgehaald, maar hij lijkt het in ieder geval als basisspeler niet heel erg in hem te zien zitten. Maar hij is wel behoorlijk op de deur aan het kloppen”, aldus de journalist.

Tot dusver speelde Kluivert drie interlands voor Nederland, waarin hij niet scoorde. In november, tegen Bosnië en Herzegovina (1-1) stond hij voor het eerst in de basis, na ruim zes jaar geen interland meer gespeeld te hebben.