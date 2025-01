Verweij en Driessen maken zich zorgen om Ajax: 'Dat is wel ernstig'

Mike Verweij en Valentijn Driessen maken zich zorgen om Ajax. De Amsterdammers werden deze week door AZ uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker (2-0), en volgens beide journalisten heerst er vooral gelatenheid bij Ajax.

In het AFAS Stadion was AZ dinsdagavond met 2-0 te sterk voor Ajax. Wouter Goes zette de 1-0 op het bord, waarna Mexx Meerdink het duel vlak voor tijd definitief besliste: 2-0.

“Na AZ - Ajax werd de grap gemaakt dat Farioli dacht het in de return nog goed te kunnen maken”, begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “In Italië worden de bekerwedstrijden vaak over twee wedstrijden gespeeld.”

“En dat was wel het meest opvallende, vond ik, bij AZ - Ajax. Ajax komt achter, en dan ga je na 67 minuten voor het eerst wisselen. Brobbey eruit, Weghorst erin. Er moet wat gebeuren. Waarom ga je niet een keer met twee spitsen? Een beetje opportunistisch, met lange ballen op Weghorst? En misschien valt er een keer een bal voor de voeten van Brobbey, dat hij hem wél binnenschiet.”

“Het was zó gigantisch plichtmatig, het hobbelde maar voort tot het einde. Je had nooit het idee dat Ajax de kans had om gelijk te maken, met uitzondering van één balletje op de paal. Ze lieten zich echt compleet naar de slachtbank leiden.”

Vervolgens laat ook Driessen zijn licht schijnen op de situatie bij Ajax. “Wat me ook weer opvalt… Normaal was het crisis bij Ajax als er wat verkeerd ging of ze een keer verloren. Maar ze zijn nu al zo ver gezakt dat zelfs uitschakeling - weliswaar een ronde later dan vorig seizoen tegen Hercules - zorgt voor gelatenheid.”

“En niemand kijkt er meer van op, iedereen vindt alles normaal. Geen enkele crisis. Dan denk ik dat je als Ajax toch echt op de verkeerde weg bent. Als je inderdaad het hoogste nastreeft, dan zijn dit zaken waardoor je als club in de brand moet staan. Maar iedereen bij Ajax gaat lekker z’n gangetje”, aldus Driessen.

“Ik vond het heel opvallend”, gaat Verweij vervolgens weer verder. “Op X zei een aantal AZ-supporters dat ze vroeger nog wel eens opzagen tegen een wedstrijd tegen Ajax. Maar tegenwoordig weten ze dat ze die toch wel winnen. Dat is wel ernstig, dat er tegenwoordig zo over gedacht wordt.”