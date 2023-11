Mike Verweij: ‘Bas Nijhuis moet stoppen als scheidsrechter’

Maandag, 13 november 2023 om 17:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:37

Mike Verweij vindt dat Bas Nijhuis beter kan stoppen als scheidsrechter. De journalist van De Telegraaf is van mening dat de arbiter Ajax zondagmiddag op bezoek bij Almere City FC (2-2) twee penalty's heeft onthouden. “Bas Nijhuis moet eigenlijk gewoon stoppen met fluiten”, zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Verweij vindt het verschil tussen Nijhuis en de andere scheidsrechters uit het korps van de KNVB te groot. "Het kan niet zo zijn dat jij in dienst van de KNVB andere regels kunt hanteren dan de andere scheidsrechters."

Ajax claimde in beide helften een penalty. Voor rust ging Kristian Hlynsson onder druk van meerdere tegenstanders naar het gras in het strafschopgebied. "Die wordt door twee man vastgehouden en gaat over een knie, dat is gewoon een strafschop", aldus Verweij.

"Het gebeurde tien meter van de plek waar ik zat, en toen was ik ook al overtuigd dat het een strafschop was. Later zag ik foto's van het moment die dat bevestigden."

In de slotfase van de wedstrijd kreeg de doorgebroken Kenneth Taylor een duw in de rug van Peer Koopmeiners. Nijhuis wuifde de protesten gedecideerd weg en ook de VAR greep niet in. "Je mag een schouderduw geven maar je mag niet met je schouder een duw in iemand zijn rug geven", vindt Verweij.

Had Kenneth Taylor hier een penalty moeten krijgen? ??#almaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 13, 2023

“Mensen zeggen dan snel dat er op het middenveld wel wordt gefloten voor een dergelijke overtreding, maar zulke momenten waren er ook in de wedstrijd, en daar floot Nijhuis ook niet voor. Ik kan wel waarderen dat hij consequent is, maar dit zijn gewoon niet de regels."

Verweij deed navraag bij voormalig topscheidsrechter Mario van den Ende over het moment met Taylor. "Van den Ende heeft gewoon op een WK gefloten. Hij zei ook: ‘Dit is honderd procent een penalty.’ Het is gewoon heel gek dat één scheidsrechter compleet andere maatstaven kan hanteren."