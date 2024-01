Mijnans redt punt voor AZ bij teleurstellend debuut van Maarten Martens

Maarten Martens heeft zaterdag niet weten te winnen bij zijn debuut als AZ-trainer. Lang leken de Alkmaarders in eigen huis zelfs te gaan verliezen van PEC Zwolle, maar door een doelpunt van Sven Mijnans speelden beide ploegen toch nog gelijk: 2-2. AZ blijft daardoor vierde in de Eredivisie, terwijl PEC de tiende plaats bezet.

Het ging er de afgelopen dagen veel over: het verrassende vertrek van Pascal Jansen als trainer van AZ. Zijn assistent Martens volgde hem op, en blijft tot het einde van dit seizoen aan het roer staan in Alkmaar.

Onder Martens maakte Kristijan Belic zaterdagavond zijn debuut. De 22-jarige Serviër kwam deze week over van Partizan Belgrado, en begon op het middenveld. Aan de kant van PEC was er een basisdebutant: Nick Fichtinger, een negentienjarige middenvelder.

In het eerste kwart van de wedstrijd waren beide ploegen een keer heel dicht bij de openingstreffer. Al vroeg in de wedstrijd raakte Odysseus Velanas de lat, even later overkwam Vangelis Pavlidis hetzelfde aan de andere kant van het veld.

Ook in het restant van de eerste helft kregen beide ploegen wat kansjes, maar onder meer Eliano Reijnders en Belic wisten de score niet te openen. Beide keren bracht Rome-Jayden Owusu-Oduro redding.

Vlak na rust raakte AZ opnieuw het aluminium. Alexandre Penetra kopte op de kruising, waarna de rebound van Pavlidis knap werd gestopt door Jasper Schendelaar.

Enkele minuten later was het aan de andere kant van het veld wél raak. Reijnders zette de bal voor, Bruno Martins Indi miste de bal volledig en Lennart Thy kon bij de tweede paal binnentikken: 0-1.

Na een uur spelen leek het 1-1 te worden, maar de treffer van Dani de Wit werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd werd het alsnog 1-1: Davy van den Berg maakte hands, Pavlidis benutte de toegekende strafschop.

AZ ging op jacht naar de voorsprong, maar kwam vlak voor tijd plotseling opnieuw op achterstand. Een schot van Younes Namli werd matig verwerkt door Owusu-Oduro, en Velanas benutte de rebound: 1-2. Een valse start voor Martens als AZ-trainer leek zo aanstaande, maar in de blessuretijd bezorgde invaller Mijnans zijn ploeg uit een corner toch nog een punt.

