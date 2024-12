Opnieuw een enorme domper voor Micky van de Ven. De verdediger van Tottenham Hotspur is zondagavond tijdens het duel met Chelsea tien minuten voor het einde geblesseerd geraakt aan zijn hamstring en liet zich noodgedwongen vervangen.

Tottenham begon geweldig aan de wedstrijd en leidde binnen een kwartier al met 2-0 door doelpunten van Dominic Solanke en Dejan Kulusevski. Bij beide goals speelde Marc Cucurella een negatieve hoofdrol door twee keer uit te glijden. Even later maakte Jadon Sancho de aansluitingstreffer.

Tussendoor kregen the Spurs al een flinke tegenvaller te verwerken. Cristian Romero, vaste partner van Van de Ven in de verdediging, viel geblesseerd uit en liet zich vervangen door Radu Dragusin.

In de tweede helft draaide Chelsea het helemaal om via Cole Palmer (twee strafschoppen) en Enzo Fernández. Een misschien wel even grote klap was het uitvallen van Van de Ven, die na een sprintje naar zijn hamstring pakte en niet verder kon.

Het is al de vierde hamstringblessure voor Van de Ven in ruim een jaar tijd. De Nederlander stond juist voor het eerst sinds 37 dagen weer op het veld, maar het lijkt erop dat zijn terugkeer iets te vroeg is gekomen. Volgende week speelt Tottenham, dus zonder Romero en Van de Ven, tegen hekkensluiter Southampton. Daarna wachten Manchester United en Liverpool.