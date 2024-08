Michiel Kramer verschijnt schuldbewust voor de camera na doldwaze acties tegen AZ

Michiel Kramer trekt het boetekleed aan na zijn directe rode kaart tijdens zijn invalbeurt bij RKC Waalwijk - AZ (0-3). De aanvaller, die vanwege een elleboogstoot moest inrukken, baalt er vooral van dat hij het toch al dolende RKC zo heeft benadeeld met zijn acties.

''De enige die hier verantwoordelijk voor is, ben ikzelf'', verklaart de schuldbewuste Kramer bij ESPN. ''De eerste (gele kaart, red.) neem ik op de koop toe. Omdat je in de tweede helft wat anders wil proberen. Omdat je in de eerste helft wordt weggespeeld.''

Kramer leek zes seconden na zijn entree bewust een elleboogstoot uit te delen aan AZ-verdediger Seiya Maikuma. ''Een signaal afgeven'', concludeert verslaggever Milan van Dongen. ''Zoals je dat zo mooi noemt, ja'', antwoordt Kramer met een glimlach op zijn mond.

''En die tweede is natuurlijk dom'', doelt Kramer op de tik naar Peer Koopmeiners, die hem direct rood opleverde. ''Ik probeer hem op te zoeken naar achteren. Niet om bewust een elleboog te geven, maar om te kijken waar hij is. Ik kom tegen zijn hoofd aan, niet slim. Dus ik krijg een terechte rode kaart.''

Kramer heeft spijt van zijn actie. ''Mijn excuses richting de club, de staf, de spelers en de fans. Ik ben verantwoordelijk hiervoor. Het is mijn eigen schuld. Wat er komen gaat, zien we wel. Maar ook dat gaan we gewoon accepteren'', benadrukt de weggestuurde spits.

Perez

''Ik vond de eerste elleboogstoot niet rood, de tweede wel'', haakt analist Kenneth Perez in. ''Dat zeg ik. Bij die tweede loop ik gewoon achteruit, en natuurlijk ben ik aan het zoeken waar hij is. Maar het is niet bewust slaan.''

''Je kan lullen tot je een ons weegt, maar nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt bij mij'', geeft Kramer vooral zichzelf de schuld. ''Ik benadeel iedereen binnen de club. Ik kan er lang over lullen, maar het komt erop neer dat het mijn schuld is.''