Michiel Kramer reageert op ruziënde teamgenoten: ‘Kronkels in hun hoofd’

Zondag, 17 september 2023 om 23:50 • Wessel Antes • Laatste update: 23:56

Michiel Kramer heeft in Studio Voetbal gereageerd op het opmerkelijke moment waarbij RKC Waalwijk-doelman Etienne Vaessen teamgenoot Julian Lelieveld op zijn plek zette tijdens de 0-2 zege op Vitesse. De boomlange aanvoerder van de Brabanders kenmerkt het moment als een typische actie voor keepers. “Keepers hebben kronkels in hun hoofd”, lacht Kramer, die stelt dat het ‘een poppenkast’ is. RKC wist ondanks de ‘ruziënde’ teamgenoten in Arnhem de eerste punten van het seizoen te pakken.

Kramer moet hard lachen wanneer hij door presentator Sjoerd van Ramshorst wordt gevraagd naar het moment. “Keepers hebben kronkels in hun hoofd”, aldus de spits, die vervolgens meer context geeft. “Hij werd gek ja. Daarom zeg ik: keepers hebben allemaal een klein kronkeltje. Gewoon normaal doen, het is maar een corner.” Van Ramshorst wil weten of de woede van Vaessen in de kleedkamer nog besproken is. “Ja, natuurlijk”, antwoordt Kramer kraakhelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vaessen was zaterdagavond woest op Lelieveld.

De aanvalsleider van RKC heeft wel vaker meegemaakt dat keepers hun stempel willen drukken. “Ik weet nog dat Edwin Zoetebier de keeper was toen ik als achttienjarige bij NAC binnenkwam. Die kwam ook achter je aan als je maar een klein beetje liep te sjokken. Dat is niet meer dan normaal. Het is een beetje een poppenkast”, aldus Kramer, die zelf samen met teamgenoot Dario Van den Buijs tussen de twee kemphanen kwam om erger te voorkomen.

RKC won het duel met Vitesse zaterdag uiteindelijk met 0-2. De Waalwijkers kwamen al in de eerste helft op voorsprong door een knap doelpunt van Yassin Oukili, waarna Million Manhoef ervoor zorgde dat de Arnhemmers met tien man verder moesten. Ver in blessuretijd gooide Richonell Margaret de wedstrijd op slot door de score te verdubbelen. RKC staat na vijf wedstrijden op de zestiende plek in de Eredivisie en houdt Almere City en FC Volendam voorlopig achter zich. Het elftal van trainer Henk Fraser sluit de maand september af met twee lastige thuiswedstrijden tegen FC Twente en Ajax.