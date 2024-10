Michail Antonio krijgt om opvallende reden ander shirt dan ploeggenoten bij West Ham United

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social voor Michail Antonio, die een op maat gemaakt shirt krijgt van West Ham United.

In de openingsfase van het nieuwe seizoen werd de kraag van het shirt van West Ham al snel te klein bevonden door Antonio, wiens nek nauwelijks in de opening paste. Als tijdelijke oplossing maakte hij zelf een sneetje in het shirt om zijn nek meer ruimte te geven.

Inmiddels heeft West Ham meegedacht en een persoonlijk shirt ontworpen. Waar zijn medespelers een shirt dragen met een ronde hals, heeft Antonio nu een shirt met een V-hals.