Michael Reiziger ontvangt liefst vier afmeldingen bij Jong Oranje en roept twee vervangers op

Kian Fitz-Jim, Youri Baas, Ibrahim Cissoko en Anass Salah-Eddine zijn niet beschikbaar voor Jong Oranje tijdens de aankomende interlandperiode. Trainer Michael Reiziger heeft in de personen van Maxim Dekker en Denso Kasius twee vervangers opgeroepen.

Fitz-Jim was al een vraagteken voor deze interlandbreak. Afgelopen zondag was hij bij Ajax niet van de partij tijdens de 3-1 overwinning op FC Groningen en dus is ervoor gekozen om de middenvelder niet naar Zeist af te laten reizen.

Volgens Voetbal International had Reiziger al rekening gehouden met een eventuele afmelding van Fitz-Jim en uit voorzorg riep de bondscoach daarom 24 spelers op. Door de afmeldingen van Baas, Cissoko en Salah-Eddine acht Reiziger het nodig om twee vervangers op te roepen.

Baas is niet van de partij wegens zijn fysieke klachten die hij opliep tijdens het duel met Groningen. Hetzelfde overkwam Salah-Eddine tijdens Feyenoord - FC Twente (2-1).

Dekker en Kasius zijn dus opgeroepen als vervangers. Voor eerstgenoemde kan het zijn debuut namens Jong Oranje betekenen, Kasius speelde reeds driemaal voor het Nederlandse beloftenelftal.

Donderdag neemt Jong Oranje het op tegen Mexico in een vriendschappelijke interland. Vier dagen later volgt het laatste EK-kwalificatieduel met de Zweedse leeftijdsgenoten.

Nederland is al zeker van kwalificatie voor het EK Onder 21 in 2025. Tot dusver werden alle kwalificatiewedstrijden winnend afgesloten.