Met aanstaand vertrek van twee verdedigers rolt Manchester United rode loper uit voor Matthijs de Ligt

Manchester United lijkt afscheid te gaan nemen van twee centrumverdedigers. Volgens Fabrizio Romano is Willy Kambwala dicht bij een vertrek naar Villarreal, terwijl het Manchester Evening News meldt dat the Mancunians proberen om Victor Lindelöf te lozen.

De negentienjarige Kambwala kwam afgelopen seizoen tot acht duels in de hoofdmacht van Manchester United. Dat was mede door de blessuregolf op Old Trafford, die vooral de achterste linie van Erik ten Hag terroriseerde.

Zo sukkelde Raphaël Varane voortdurend met pijntjes, liep Lisandro Martínez twee serieuze blessures op en kampte Harry Maguire met een vervelende kwetsuur. Zodoende moest Ten Hag vaker dan hem lief was een beroep doen op Kambwala en routinier Jonny Evans, die vrijdag overigens een nieuw eenjarig contract tekende in Manchester.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maar nu lijkt het hoofdstuk Manchester United gesloten voor Kambwala. The Red Devils vangen nog een behoorlijke transfersom voor de mandekker. Villarreal betaalt volgens Romano tien miljoen euro aan de Engelsen om de in Kinshasa geboren verdediger definitief over te nemen.

Bovendien heeft Manchester United een terugkoopclausule (van onbekende hoogte) bedongen. Volgens Romano worden momenteel de laatste plooien gladgestreken, voordat de transfer wereldkundig gemaakt wordt.

Naast het vertrek van Kambwala lijkt ook de toekomst van Lindelöf onzeker. Het contract van de Zweed loopt volgend jaar af en dus hoopt Manchester United volgens journalist Samuel Luckhurst deze zomer nog wat te verdienen aan de stopper die volgende week 30 jaar oud wordt.

Matthijs de Ligt

In Manchester wordt 'hard gewerkt' om de aanvoerder van het Zweedse nationale elftal te verkopen om zo geld bij elkaar te sprokkelen om andere aankopen te financieren. Een van die beoogde aanwinsten is Matthijs de Ligt, die hard op weg is naar Manchester United, dat overigens ook Joshua Zirkzee overneemt van Bologna.

The Mancunians betalen naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro om de Nederlander los te weken bij Bayern München. Ook de komst van een tweede centrumverdediger valt allesbehalve uit te sluiten. Manchester United wordt hevig gelinkt aan mannen als Jarrad Branthwaite en Leny Yoro.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties