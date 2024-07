Messen worden geslepen in Engeland: Kobbie Mainoo krijgt dikke onvoldoende na pijnlijke uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland

Engeland beleefde vrijdagavond een slechte generale repetitie door op Wembley met 0-1 onderuit te gaan tegen IJsland. De internationals van the Tree Lions verlieten het veld uiteindelijk met een fluitconcert en moeten het een dag later ook ontgelden in de Engelse media.

Gareth Southgate voerde vrijdag flink wat wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen oefenduel tegen Bosnië en Herzegovina (3-0). Alleen Kieran Trippier, Marc Guéhi en Cole Palmer behielden hun basisplaats.

De bedoelingen van IJsland werden vervolgens meteen duidelijk, daar het zich tot diep op eigen helft liet inzakken. Toch pakten de bezoekers verrassend de vroege voorsprong op Wembley. Jón Dagur Thorsteinsson kreeg de Engelsen na twaalf minuten plots helemaal stil, toen hij doelman Aaron Ramsdale verraste in de korte hoek na een snelle tegenstoot: 0-1. Daar zou het uiteindelijk bij blijven.

Kwaliteitskrant The Guardian geeft Ramsdale een 5 voor zijn optreden tegen IJsland. Journalist Jacob Steinberg noemt zijn optreden bij het tegendoelpunt ‘moeizaam’, maar zag wel dat de reservedoelman van Arsenal zich herpakte in het tweede bedrijf. Guéhi komt er minder goed vanaf.

De 23-jarige verdediger van Crystal Palace ontvangt een 4 van Steinberg. “Kwetsbaar in de lucht. Had gestraft moeten worden voor het uitvallen van Sverrir Ingason bij een corner.” Guéhi deelt de twijfelachtige eer van het laagste cijfer met Kobbie Mainoo, de talentvolle middenvelder van Manchester United.

Mainoo (19) zakte tijdens zijn derde interland namens Engeland door het ijs. “Liet IJsland te gemakkelijk door het middenveld snijden voor hun doelpunt. Mist fysiek en scherpzinnigheid”, luidt het oordeel. Geen van de Engelse internationals krijgt een hoger rapportcijfer dan een 6.

Zorgen

Wayne Rooney was vrijdag te gast als analist op. De Engelse legende denkt nog steeds dat zijn land Europees kampioen kan worden, maar maakt zich zorgen om een linie. “Mijn zorg is echt dat de achterhoede niet goed genoeg is.”

Collega Joe Cole gaf Southgate vervolgens een advies. “Het boegeroep na afloop was terecht. Dit team is gewend om te winnen, dus dat heeft impact. Geef de jongens nu maar een paar dagen vrij, zodat ze even naar de familie kunnen en fris het vliegtuig ingaan.”

