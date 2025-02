Memphis Depay verzekert zich dankzij assist voor Corinthians van fraaie bonus en kan nog veel meer verdienen

Memphis Depay heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag verzekerd van een fraaie financiële bonus, meldt ESPN Brasil. Dankzij zijn assist in de Copa Libertadores-wedstrijd tegen Universidad Central staat hij nu in totaal op vijftien doelpuntenbijdragen. Precies het aantal dat nodig was om een bonus van omgerekend zo'n 250.000 euro te toucheren. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij.

Memphis maakte afgelopen nacht (Nederlandse tijd) zijn debuut in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De Oranje-international begon in de basis tegen het Venezolaanse Universidad Central (UCV) en was andermaal van grote waarde.

Vanaf de linkerflank baande hij zich met een actie een weg de zestien van UCV in, waar hij André Carrillo met wat ruimte vond. Carrillo, in Europa vooral bekend van zijn tijd bij Benfica en Sporting Portugal, promoveerde de assist van Memphis tot assist met een knap schot in de linkeronderhoek.

Daarmee is Memphis sinds zijn komst naar Corinthians nu goed voor in totaal vijftien doelpuntenbijdragen: acht goals en zeven assists. Memphis liet bij zijn komst naar de Neo Química Arena een clausule opnemen, die bepaalt dat hij een bonus krijgt bij vijftien doelpuntenbijdragen.

Het heeft er alle schijn van dat Memphis in de nabije toekomst nog een aantal bonussen tegemoet kan zien. De Moordrechter krijgt namelijk ook een bonus van zo'n 250.000 euro (1,5 miljoen Braziliaanse Real) als hij betrokken is bij 20, 25 én 30 doelpunten voor Timão.

Als Memphis erin slaagt Corinthians naar de landstitel te leiden, kan Memphis nog eens een bonus van zo'n 800.000 euro tegemoet zien. Het nieuwe seizoen in de Braziliaanse Série A begint op 30 maart.

Het heenduel met UCV in de voorronde van Copa Libertadores eindigde overigens in 1-1, waardoor Corinthians in de return nog vol aan de bak moet. Indien Corinthians UCV uitschakelt, wacht de derde en laatste voorronde. Daarna pas kan de ploeg van trainer Ramón Díaz deelnemen aan de hoofdmoot van de Copa Libertadores.